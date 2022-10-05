Отправлено: - 11:46

Vit:

Допустим вы великий полководец Саба. Я тоже, но я сильней моложе и солдат больше, и есть всякие крутые военные приблуды. Я подхожу к вашей двери. Стучу и говорю в дверь, не хулиганьте а то голову оторву. Вы как поступите? Ну Марик начнёт уклонистами хаты сдавать прикрываясь волонтёрством а вы?

Vit:

И позовёте на помощь таких же дебоширов из запада?

Цитата:Цитата:Дебоширов много развелось. Вот, ты точно простой как я, начал за квартиры, потом Запад приплёл, якобы они заступаются за одну страну, со всякими причудами и приблудами. Чёта, конспирология не очень срабатывает. Ну и оппоненты начали говорить за младших и старших братьев и.т.д.В первую очередь на свои силы надеяться нужно. Если следовать твоей риторике, якобы кто сильный. тот и прав. Так, недавно руководство Китая заверило, что как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.Недавно отмечал, ты видимо в рейсе был, подробнее здесь: