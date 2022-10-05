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"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45234
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
Отправлено: 05.10.22 - 17:02
В редакцию "НГ" прислали видео, на котором слышен разговор подростка и женщины. Читатель уточнил: голос женщины, угрожавшей физической расправой ученику, принадлежит директору Мичуринской средней школы.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17986
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 17:02
учились же когда видео не было, и все было нормально.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17986
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 17:02
да и вообще на фейк похоже.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 465
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 17:48
Сейчас наверно с пед.работников за подзатыльник шкуру спустят
Хотя и школьники могут быть такими, что достучаться можно только так
Плюс сами могут провоцировать + всякие челленджи и прочее
Хотя и школьники могут быть такими, что достучаться можно только так
Плюс сами могут провоцировать + всякие челленджи и прочее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2910
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 18:02
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2839
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
Отправлено: 05.10.22 - 18:05
тут угроза убийства. Тут явно должен быть не выговор, а более суровое наказание.
[Исправлено: юля елиссева, 05.10.2022 - 18:31]
[Исправлено: юля елиссева, 05.10.2022 - 18:31]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4851
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 20:52
Цитата:
ой, а может не будем так показательно выводы делать и уже прям статью "шить"? Может разобраться стоит и окажется, что мальчик и Ко просто устроили ситуацию и довели человека? Я уверена на 100%, что просто так директор не будет разговаривать в подобном тоне. И любой педагог не будет это делать с просто так, потому что! Довели вот и нервы сдали! Не думали,что учителя (включая директора) - это как бы обычные люди, не железобетонные, а "детки - конфетки" в этом возрасте любят поиздеваться - вспомните себя (своих одноклассников) в школе. Что не было ситуаций когда издевались над учителями? Были. Только техника тогда еще "не дошла", чтобы подобным образом подставить педагога. Я не оправдываю директора - в данном случае, НО!!!! бросаться словами "угроза убийства" - смешно мне от вас, даже очень смешно! Идите поработайте в школе и я хотела бы послушать какими вы словами будете общаться с подобным контингентом!
юля елиссева:
тут угроза убийства.
тут угроза убийства.
ой, а может не будем так показательно выводы делать и уже прям статью "шить"? Может разобраться стоит и окажется, что мальчик и Ко просто устроили ситуацию и довели человека? Я уверена на 100%, что просто так директор не будет разговаривать в подобном тоне. И любой педагог не будет это делать с просто так, потому что! Довели вот и нервы сдали! Не думали,что учителя (включая директора) - это как бы обычные люди, не железобетонные, а "детки - конфетки" в этом возрасте любят поиздеваться - вспомните себя (своих одноклассников) в школе. Что не было ситуаций когда издевались над учителями? Были. Только техника тогда еще "не дошла", чтобы подобным образом подставить педагога. Я не оправдываю директора - в данном случае, НО!!!! бросаться словами "угроза убийства" - смешно мне от вас, даже очень смешно! Идите поработайте в школе и я хотела бы послушать какими вы словами будете общаться с подобным контингентом!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 866
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
Отправлено: 05.10.22 - 20:56
Цитата:
Согласен, у некоторых сначала нужно родителей об унитаз, а потом уже то что вырастили. Тогда может и появится больше порядка. С некоторыми по другому просто нельзя.
Алиса:
ой, а может не будем так показательно выводы делать и уже прям статью "шить"?
ой, а может не будем так показательно выводы делать и уже прям статью "шить"?
Согласен, у некоторых сначала нужно родителей об унитаз, а потом уже то что вырастили. Тогда может и появится больше порядка. С некоторыми по другому просто нельзя.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 67
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 21:17
Цитата:
правильно должно быть более суровое наказание.Вот помню рассказ бабушки,когда она училась в школе тогда ещё унитазов не было и дириктриса также накричала на мою бабушку.Она пришла домой и пожаловалась папе он выслушал и сказал я приму меры он был тогда командиром НКВД в одном городе его уже несколько раз переименновали.Приходит бабушка на следующий день а дириктриса сидит с колокольчиком звонки на уроки подаёт.
юля елиссева:
правильно должно быть более суровое наказание.Вот помню рассказ бабушки,когда она училась в школе тогда ещё унитазов не было и дириктриса также накричала на мою бабушку.Она пришла домой и пожаловалась папе он выслушал и сказал я приму меры он был тогда командиром НКВД в одном городе его уже несколько раз переименновали.Приходит бабушка на следующий день а дириктриса сидит с колокольчиком звонки на уроки подаёт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1615
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 21:29
Цитата:
А если бы папа не был командиром НКВД?
родом из Шанхая2022:
А если бы папа не был командиром НКВД?
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 197
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 21:31
Всем кто любит поумничать. Сходите поработайте в школе, потом поймете КОГО ВЫ ВОСПИТАЛИ ДОМА! И отправили трепать нервы педагогам! он еще и записал, а дальше что не подумал? а следует думать прежде чем такие гадости делать.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4275
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 05.10.22 - 21:35
Цитата:
Потом приходит дириктриса с колокольчиком, а папу бабушки уже расстрелял новый начальник НКВД города, который переименовали...))))
родом из Шанхая2022:
Вот помню рассказ бабушки,когда она училась в школе тогда ещё унитазов не было и дириктриса также накричала на мою бабушку.Она пришла домой и пожаловалась папе он выслушал и сказал я приму меры он был тогда командиром НКВД в одном городе его уже несколько раз переименновали.Приходит бабушка на следующий день а дириктриса сидит с колокольчиком звонки на уроки подаёт.
Вот помню рассказ бабушки,когда она училась в школе тогда ещё унитазов не было и дириктриса также накричала на мою бабушку.Она пришла домой и пожаловалась папе он выслушал и сказал я приму меры он был тогда командиром НКВД в одном городе его уже несколько раз переименновали.Приходит бабушка на следующий день а дириктриса сидит с колокольчиком звонки на уроки подаёт.
Потом приходит дириктриса с колокольчиком, а папу бабушки уже расстрелял новый начальник НКВД города, который переименовали...))))
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