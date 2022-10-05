Отправлено: - 20:56

Алиса:

ой, а может не будем так показательно выводы делать и уже прям статью "шить"?

Цитата:Согласен, у некоторых сначала нужно родителей об унитаз, а потом уже то что вырастили. Тогда может и появится больше порядка. С некоторыми по другому просто нельзя.