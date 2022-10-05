Отправлено: - 20:37

111:

За один только щелчок Путину, миллионы казахстанцев готовы голосовать за него хоть всю жизнь..

[Исправлено: maxsaf, 05.10.2022 - 20:38]

Цитата:Зато в каментах под провокационными видосами Куата Ахметова не очень лестно отзываются о Токаеве за его пророссийскость. Хотя о чем я - ты же как обычно не знаешь кто такой Куат Ахметов