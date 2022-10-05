Прогноз на 5 дней
ясно+6°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 31% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45234
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 11:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальная волонтёрская сеть выступила с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты. Инициативу озвучила председатель Национальной волонтёрской сети Вера Ким.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17324
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 20:37
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
За один только щелчок Путину, миллионы казахстанцев готовы голосовать за него хоть всю жизнь..

Зато в каментах под провокационными видосами Куата Ахметова не очень лестно отзываются о Токаеве за его пророссийскость. Хотя о чем я - ты же как обычно не знаешь кто такой Куат Ахметов :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.10.2022 - 20:38]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18690
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 20:42
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зато в каментах под провокационными видосами Куата Ахметова

Я не слежу за какими то обычными людьми, не стоящими даже на уровне не то что министра, а и акима села..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17324
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 20:47
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я не слежу за какими то обычными людьми, не стоящими даже на уровне не то что министра, а и акима села..

Так у него должность повыше чем у простого министра. Главный русофоб страны)) Кандидат в президенты от националистической партии :lol:

[Исправлено: maxsaf, 05.10.2022 - 20:49]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18690
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 21:02
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так у него должность повыше чем у простого министра.

Опять Фейк?
Какая же у него должность?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS