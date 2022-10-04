Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...

Отправлено: - 19:36

это была моя позиция еще на 2020 год, когда я только пришел в министерство. Тогда было выявлено, что мы присутствуем в зоне +7./// А до этого он связью не пользовался и про +7 не знал?!Сказочный д...б