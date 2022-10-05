Отправлено: - 19:46

vofkakst:

А я вот пойду в этот раз голосовать.

Цитата:да я тоже пойду,пока меня всё устраивает и тех кто бунтовал в январе,я совершенно не поддерживаю, революций мне не нужно. нужно дать человеку завершить то, что он задумал, тем более то, что он декларирует мне нравится, я бы конечно всё усовершенствовал , но поэтому я и не президент и даже не кандидат