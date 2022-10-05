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≡ Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45234
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 11:54
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Национальная волонтёрская сеть выступила с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты. Инициативу озвучила председатель Национальной волонтёрской сети Вера Ким.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2839
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 11:54
#1
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Это НГ или Ленинский путь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 12:08
#2
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Аманат нервно курит в сторонке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18681
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 14:57
#3
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Обязательно народ Казахстана проголосует за него и я в том числе.
Уже на законный срок..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18681
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 15:00
#4
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За один только щелчок Путину, миллионы казахстанцев готовы голосовать за него хоть всю жизнь..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 15:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное согласовано уже,
кто будет президентом в Казахстане.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 16:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ассоциация спортсменов тоже выдвинула кандидата.
фамилия на Т.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 16:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно , Аманат выдвинет кого нибудь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 16:49
#8
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а , вот сообщение
///5 октября в "Барыс Арене" прошла встреча спортивной общественности Казахстана, организованная Республиканским общественным объединением "Казахстанский союз спортсменов".//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 16:50
#9
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По итогам встречи Казахстанский союз спортсменов принял решение выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящие выборы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5547
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 17:03
#10
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Не могу вспомнить как звали того молодого депутата, который сильно надрывал голосовые связки призывая голосовать за Токаева на прошлых выборах. Не удивлюсь если среди волонтеров окажется этот самый молодой депутат
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 19:06
#11
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выяснилось от кого он пойдет
///Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", – отметил президент//

что такое //широкой коалиции общественно-политических сил,//
науке неизвестно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 19:27
#12
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ну тут. можно ванговать, ванговать и ставки ставить в букмекерских компаниях без риска. что то проиграть. Когда на
чашах весов политический тяжеловес и человек с автомобильным именем, а может с холмисто горным , ни в коей мере не хочу его обидеть, возможно достойный человек, но если ты выдвигаешься в президенты. значит должен обладать мало мальским аналитическим складом ума.
А если проанализировать. получается, ты просто берёшь бюджетные 10 миллионов тенге и выкидываешь их на ветер и тебе их совсем не жалко, не свои же, после этого какой из тебя президент? То же касается . других претендентов от спортсменов. от профсоюзов и т.д.. Если бы вышли на выборы Джакишев, Кажегельдин, да тот же самый Аблязов тогда можно было бы о чём то говорить. при всей неоднозначности этих фигур. Как сказали мои знакомые, Жигули. а почему не Волга?, Волга как то постатуснее будет. Где же наши PR технологи? опять пресловутый непрофессионализм, он меня в чёрных кошмарах мучает
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
465
Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
Отправлено: 05.10.22 - 19:35
#13
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А я вот пойду в этот раз голосовать.
Причём за него как раз.
Добровольно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Re: Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть...
Отправлено: 05.10.22 - 19:46
#14
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Цитата:
vofkakst:
А я вот пойду в этот раз голосовать.

да я тоже пойду,пока меня всё устраивает и тех кто бунтовал в январе,я совершенно не поддерживаю, революций мне не нужно. нужно дать человеку завершить то, что он задумал, тем более то, что он декларирует мне нравится, я бы конечно всё усовершенствовал , но поэтому я и не президент и даже не кандидат
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