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≡ Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45234
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 04.10.22 - 18:12
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что смена телефонного кода в Казахстане не связана с геополитической ситуацией в мире.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
465
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 17:06
#30
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Каждый хочет наследить, оставить после себя...
Не умеют строить, создавать, производить,учить - переименовывают, модернизируют, оптимизируют, реформируют и так далее...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 17:20
#31
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похоже как недели две назад президент
ему втык дал, он вылез с этим кодом-типа
все понял, вот код поменял.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 17:21
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на самом деле про замену кода еще зимой сказали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 17:22
#33
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думаю и эта зима пройдет, а ничего не изиенится.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 17:22
#34
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 17:24
#35
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 17:28
#36
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 17:31
#37
Комментарий удален модератором.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1613
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 19:36
#38
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это была моя позиция еще на 2020 год, когда я только пришел в министерство. Тогда было выявлено, что мы присутствуем в зоне +7./// А до этого он связью не пользовался и про +7 не знал?!Сказочный д...б
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
926
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 19:42
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, что за краснота?
Прокомментируйте, пожалуйста...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 19:49
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Цитата:
electro:
Редакция, что за краснота? Прокомментируйте, пожалуйста...
мы провинились
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 19:52
#41
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Я хотел посмотреть удалят или нет. потому. что именно в этой ветке. последние совершенно невинные слова,тоже удалили
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