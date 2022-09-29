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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 471 из 471«1...469470471
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.09.22 - 10:20
#4701
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не знаю, в чем проблема, но при попытке оставить коммент с выражением "ncalayer'ом" - выскакивала ошибка "invalid query", удалив часть с апострофом "'ом" - комментарий был успешно оставлен (было несколько попыток)
не знаю, может стечение каких-то обстоятельств)

[Исправлено: lavprof, 29.09.2022 - 10:22]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.09.22 - 12:14
#4702
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Цитата:
lavprof:
не знаю, в чем проблема, но при попытке оставить коммент с выражением "ncalayer'ом" - выскакивала ошибка "invalid query", удалив часть с апострофом "'ом" - комментарий был успешно оставлен (было несколько попыток) не знаю, может стечение каких-то обстоятельств)


Скорее всего, скрипт при обработке текста сообщения воспринимает апостроф как часть php-кода, и обрабатывает как код, поэтому возникает ошибка.

P.S. для того, чтобы понять ошибку, надо ее воспроизвести. И потом уже спрашивать программиста. Но мне пока не удалось добиться этой ошибки)

[Исправлено: Rexyn, 29.09.2022 - 12:17]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.09.22 - 13:35
#4703
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Скорее всего

возможно) причем заметьте, что в обсуждении новости выскакивала эта ошибка, а на форуме в данной теме никаких проблем)
А в общем не думаю, что ошибка столь критична)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.09.22 - 16:57
#4704
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Цитата:
lavprof:
в обсуждении новости выскакивала эта ошибка, а на форуме в данной теме никаких проблем

Вот теперь смогла воспроизвести и уточнить у программиста.
Объяснение именно такое, как я писала выше: апостроф воспринимается как часть php-кода, не предусмотрели этот момент. Причем именно в скрипте, который срабатывает внутри новости. А в скрипте внутри форума, этот момент предусмотрен, потому там и не выдает ошибки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.10.22 - 10:17
#4705
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Главный редактор недавно заяавил что более при нарушении написанияназвания стран и тд править больше не будут, а будут удалять весть пост.
смотрю сегодня идет правка а не удаление. и причем гр.
и вижу что нет реации на просьбу главного редактора не публиковать огромные фото скрины, а давать ссылки и указывать источник. с комментариями.
все продолжается.

[Исправлено: alex_60, 04.10.2022 - 10:18]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1427
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.10.22 - 11:10
#4706
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Цитата:
alex_60:
Главный редактор недавно заяавил что более при нарушении написанияназвания стран и тд править больше не будут, а будут удалять весть пост.

Не так. Я говорил - пост будут удалять, если в нем после исправления не остается содержания. Если содержание есть, исправляем и выдаем. Чтобы не прерывалась дискуссия.

Цитата:
alex_60:
и вижу что нет реации на просьбу главного редактора не публиковать огромные фото скрины, а давать ссылки и указывать источник. с комментариями.

Этот вопрос обсудим с редакцией на планерке в четверг - нужно вносить изменения в правила или нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17985
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.10.22 - 11:51
#4707
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Не так. Я говорил - пост будут удалять, если в нем после исправления не остается содержания


вот, 25.09.2022,неделю назад практически.



//Нарушение пункта2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств), а также ников (псевдонимов) пользователей сайта.

До сих пор модератор исправлял. Далее будем просто удалять коммент, независимо от статуса.///

[Исправлено: alex_60, 04.10.2022 - 11:53]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1427
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.10.22 - 14:14
#4708
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Цитата:
alex_60:
вот, 25.09.2022,неделю назад практически.

Имелись в виду повторные нарушения в этой ветке. В остальных ветках повторные нарушения тоже будем удалять.
Но общий принцип остается прежним - по возможности исправлять. И только если мы видим, что пользователь продолжает нарушать - удалять.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
686
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.10.22 - 19:12
#4709
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А что в самом деле случилось, была абсолютно мирная дискуссия и вот раз и всё удалили я не против пусть остальные не видят, хотелось бы знать ответ на мои аргументы, это я про ветку со сменой кода
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Страница 471 из 471«1...469470471
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