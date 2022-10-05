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≡ "В рамках состава уголовного проступка" - Информацию о закрытии дела в отношении сбившего собаку водителя прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45234
"В рамках состава уголовного проступка" - Информацию о закрытии дела в отношении сбившего собаку водителя прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 05.10.22 - 17:50
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Как сообщила волонтер Ольга Соловьева, 3 октября пришел ответ УП Костаная, что "по делу отсутствует состав какого-либо уголовного или административного правонарушения". "НГ" попросила пресс-службу ДП прокомментировать этот факт.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
463
Re: "В рамках состава уголовного проступка" -...
Отправлено: 05.10.22 - 17:50
#1
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А причинение вреда здоровью (пусть даже и собаке) не считается?

Или можно по этой логике сбить человека, но если бампер цел - закрыть дело?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17982
Re: "В рамках состава уголовного проступка" -...
Отправлено: 05.10.22 - 17:58
#2
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по результатам проведенной полицией экспертизы на бампере микроавтобуса не было обнаружено повреждений.///

тупее ответ врядли можно придумать.
причем тут бампер?
собака что, размером с корову?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17982
"В рамках состава уголовного проступка" - Информацию о закрытии дела в отношении сбившего собаку водителя прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 05.10.22 - 17:59
#3
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ДП, это эще та контора.
и все об этом знают.
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