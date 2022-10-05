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"В рамках состава уголовного проступка" - Информацию о закрытии дела в отношении сбившего собаку водителя прокомментировали в ДП Костанайской области
"В рамках состава уголовного проступка" - Информацию о закрытии дела в отношении сбившего собаку водителя прокомментировали в ДП Костанайской области
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