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"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
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