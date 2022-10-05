Re: На 6 лет посадили директора Костанайского филиала...

Отправлено: - 15:36

Меня всегда поражают такие суммы взяток, это так звучит, 1,2 млн тенге. Я когда был в Астане, пацаны за вечер больше выкладывали, не моргнув глазом.

Нужно перестать бороться с коррупцией, тогда хотя бы наценка за риск уйдёт, а это около 80 %