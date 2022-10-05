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≡ На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45231
На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
Отправлено: 05.10.22 - 15:14
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Директора Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» Беркут УСАБЕКОВ обвинялся в неоднократном получении взяток от представителей частных фирм за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17955
На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
Отправлено: 05.10.22 - 15:14
#1
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что толку таких садить,
через год выходят , и живут дальше на ворованные
миллионы-миллиарды.
есть же в мире опыт наказания других стран за коррупцию.
более действенный.

[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 15:17]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25416
На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
Отправлено: 05.10.22 - 15:27
#2
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Цитата:
alex_60:
есть же в мире опыт наказания других стран за коррупцию.

Да, но нельзя - применять, в Казахстане.
За год, всех - расстреляют... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17955
На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
Отправлено: 05.10.22 - 15:31
#3
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Цитата:
drakon:
Да, но нельзя - применять, в Казахстане. За год, всех - расстреляют..


что ж теперь поделать.
по другому никак.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2838
Re: На 6 лет посадили директора Костанайского филиала...
Отправлено: 05.10.22 - 15:33
#4
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У Сабыра самая мощная мельница в Казахстане. Он муку на экспорт эшелонами отправляет. Странно ему вообще запрещать на госслужбе работать. Он и сам бы туда не пошёл никогда ))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
674
Re: На 6 лет посадили директора Костанайского филиала...
Отправлено: 05.10.22 - 15:36
#5
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Меня всегда поражают такие суммы взяток, это так звучит, 1,2 млн тенге. Я когда был в Астане, пацаны за вечер больше выкладывали, не моргнув глазом.
Нужно перестать бороться с коррупцией, тогда хотя бы наценка за риск уйдёт, а это около 80 %
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25416
Re: На 6 лет посадили директора Костанайского филиала...
Отправлено: 05.10.22 - 15:39
#6
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Цитата:
юля елиссева:
У Сабыра самая мощная мельница в Казахстане. Он муку на экспорт эшелонами отправляет.

Да, вагоны ему очень - нужны. 24 лимона - заплатит, легко... ;-)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
674
Re: На 6 лет посадили директора Костанайского филиала...
Отправлено: 05.10.22 - 15:46
#7
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Сейчас то полегче, да. С учётом новой цены,но всё равно обидно, за нерасторопность платить деньги, а потом ещё и преступником становиться
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2838
На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
Отправлено: 05.10.22 - 15:46
#8
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Цитата:
drakon:
Да, вагоны ему очень - нужны. 24 лимона - заплатит, легко...

да, эта сумма для него вообще не проблема. Хотя странно что пострадавший от коррупционера еще и штраф за это платит

[Исправлено: юля елиссева, 05.10.2022 - 15:48]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25416
На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
Отправлено: 05.10.22 - 15:55
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Хотя странно что пострадавший от коррупционера еще и штраф за это платит

Взяткодатель. Тоже - коррупционер... :-o
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таноми52
* таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3161
На 6 лет посадили директора Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" за взятку в 1,2 млн тенге
Отправлено: 05.10.22 - 16:18
#10
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