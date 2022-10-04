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≡ Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45230
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 04.10.22 - 18:12
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что смена телефонного кода в Казахстане не связана с геополитической ситуацией в мире.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25413
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 04.10.22 - 18:12
#1
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Это - архиважно. Без своего
кода, ну - никак.
Плохая слышимость... :lol: :-P

[Исправлено: drakon, 04.10.2022 - 18:14]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
509
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 18:31
#2
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Самое важное дело, однако...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
392
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 19:45
#3
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ничего себе у нас оказывается аэрокосмическая промышленность имеется. А вот подскажите где это она у нас располагается? Байконур не в счет это российский комплекс. А что у нас то?
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
196
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 20:58
#4
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Вы только на "лицо" его гляньте, и всё станет ясно! Когда вы уже все исчезните в небытие, никчемные никому не нужные реформаторы! Вы реально для экономики что то сделалали? Да и не сделаете, для этого нужны глубокие знания политэкономии, а вы скорее болошаковец, этим всё сказано, вы созданы для развала!!!
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
125
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 22:22
#5
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Реально им заняться нечем... мож в детсад мозаику пособирать???
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3372
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 09:16
#6
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Вот этот Б.Мусин правильно делает. На мой взгляд ещё следует обратить внимание на коммуникационные сети (канал обмена информацией между ее участниками). Далее продолжить в этом направлении диверсификацию, в силовых ведомствах, особенно структурных подразделениях министерства обороны, гражданской авиации, банковской, медицинской и.т.д.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25413
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 12:57
#7
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Хочу в Казахстан, позвонить.
Каким кодом - пользоваться?... :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8787
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 13:13
#8
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Цитата:
drakon:
Плохая слышимость...

та нииии... лишь бы не москальское...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8787
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 13:15
#9
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Цитата:
рихард:
А что у нас то?

А у нас есть космонавт - это раз.
а у нас есть космонавт - это два.
А у нас есть космонавт - это три. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
668
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 13:19
#10
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Цитата:
yudjin:
та нииии... лишь бы не москальское...

Зачем ёрничать, в первый раз я услышал про смену кода, ещё до 24 февраля, а вам Дракон, если вы почитаете новость полностью, не на НГ, там написано, что новый код будут вводить постепенно. этот код будут вводить до конца этого года. а потом ещё 2 года будут одновременно будут работать оба кода.
Кстати если Вы евгений упражняетесь на мове, почитайте Гоголя внимательно. там узнаете . что такое " москаля везть"
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8787
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 13:22
#11
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Цитата:
saba:
в первый раз я услышал про смену кода, ещё до 24 февраля,

так и придуманная политика деколонизации и декоммунизации уже лет 20 претворяется в жизнь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
668
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 13:49
#12
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Поясните , пожалуйста. в первый раз об этом слышу. возможно отстал от жизни
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
668
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 13:49
#13
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Это официальная политика. ? У нас в Казахстане?
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