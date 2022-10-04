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Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45230
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 04.10.22 - 18:12
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что смена телефонного кода в Казахстане не связана с геополитической ситуацией в мире.
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Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 04.10.22 - 18:12
Это - архиважно. Без своего
кода, ну - никак.
Плохая слышимость...
[Исправлено: drakon, 04.10.2022 - 18:14]
кода, ну - никак.
Плохая слышимость...
[Исправлено: drakon, 04.10.2022 - 18:14]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 509
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 18:31
Самое важное дело, однако...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 392
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 19:45
ничего себе у нас оказывается аэрокосмическая промышленность имеется. А вот подскажите где это она у нас располагается? Байконур не в счет это российский комплекс. А что у нас то?
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 196
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 20:58
Вы только на "лицо" его гляньте, и всё станет ясно! Когда вы уже все исчезните в небытие, никчемные никому не нужные реформаторы! Вы реально для экономики что то сделалали? Да и не сделаете, для этого нужны глубокие знания политэкономии, а вы скорее болошаковец, этим всё сказано, вы созданы для развала!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 125
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 22:22
Реально им заняться нечем... мож в детсад мозаику пособирать???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3372
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 09:16
Вот этот Б.Мусин правильно делает. На мой взгляд ещё следует обратить внимание на коммуникационные сети (канал обмена информацией между ее участниками). Далее продолжить в этом направлении диверсификацию, в силовых ведомствах, особенно структурных подразделениях министерства обороны, гражданской авиации, банковской, медицинской и.т.д.
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 12:57
Хочу в Казахстан, позвонить.
Каким кодом - пользоваться?...
Каким кодом - пользоваться?...
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 13:13
Цитата:
та нииии... лишь бы не москальское...
drakon:
Плохая слышимость...
Плохая слышимость...
та нииии... лишь бы не москальское...
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 13:15
Цитата:
А у нас есть космонавт - это раз.
а у нас есть космонавт - это два.
А у нас есть космонавт - это три.
рихард:
А что у нас то?
А что у нас то?
А у нас есть космонавт - это раз.
а у нас есть космонавт - это два.
А у нас есть космонавт - это три.
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 13:19
Цитата:
Зачем ёрничать, в первый раз я услышал про смену кода, ещё до 24 февраля, а вам Дракон, если вы почитаете новость полностью, не на НГ, там написано, что новый код будут вводить постепенно. этот код будут вводить до конца этого года. а потом ещё 2 года будут одновременно будут работать оба кода.
Кстати если Вы евгений упражняетесь на мове, почитайте Гоголя внимательно. там узнаете . что такое " москаля везть"
yudjin:
та нииии... лишь бы не москальское...
та нииии... лишь бы не москальское...
Зачем ёрничать, в первый раз я услышал про смену кода, ещё до 24 февраля, а вам Дракон, если вы почитаете новость полностью, не на НГ, там написано, что новый код будут вводить постепенно. этот код будут вводить до конца этого года. а потом ещё 2 года будут одновременно будут работать оба кода.
Кстати если Вы евгений упражняетесь на мове, почитайте Гоголя внимательно. там узнаете . что такое " москаля везть"
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 05.10.22 - 13:22
Цитата:
так и придуманная политика деколонизации и декоммунизации уже лет 20 претворяется в жизнь
saba:
в первый раз я услышал про смену кода, ещё до 24 февраля,
в первый раз я услышал про смену кода, ещё до 24 февраля,
так и придуманная политика деколонизации и декоммунизации уже лет 20 претворяется в жизнь
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 13:49
Поясните , пожалуйста. в первый раз об этом слышу. возможно отстал от жизни
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 05.10.22 - 13:49
Это официальная политика. ? У нас в Казахстане?
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