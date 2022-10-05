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≡ "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45230
"Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 05.10.22 - 10:45
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По предварительным подсчетам, на замену бордюра потребуется 300 млн, на замену асфальта - около 1 млрд тенге. Акимат заказал экспертизу дорожного полотна, которая показала: из проверенных 6 км дороги в неудовлетворительном состоянии - 5 км.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
458
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 10:45
#1
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Не пора ли акимату начать требовать от подрядчиков качественную работу? Абая практически каждый год где-нибудь, да латают. А обещанный долговечный "бордюр с полным прокрасом" на деле оказался просто галочкой в смете. Пшик, одним словом. Лучше бы поубирали лишние и ненужные заборы вдоль дорог - местами одиноко стоящая секция забора кроме смеха и чувства стыда не вызывает абсолютно ничего
И не мешало бы закрывать "окошки" с проводкой на столбах освещения...
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
999
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 10:45
#2
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Кроме пр. Абая других улиц нет у нас , которые в более грустном состоянии
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17948
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 11:07
#3
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//Последний раз капремонт производили в 2017 году.//

елки палки, пять лет прошло,но за эти пять лет недоделки
так и не устранили.все эти нестыковки сочленений тротуаров,дорог, спусков,
столбов,мусора строительного за бордюрами..
вот этого тоже
Цитата:
vofkakst:
И не мешало бы закрывать "окошки" с проводкой на столбах освещения...

за пять лет не закрыли проводку на столбах.

рс. вчера возле памятника Алтынсарину возле парка проходил,
брусчатка просела прям перед памятником, волна,яма почти.
до "капремонта" год назад вроде,
все было ровно как и всегда в советское время.
также как и "капремонт" 2017 года просто изуродовал
вполне приличную до этого Абая.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8912
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 11:11
#4
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Цитата:
Было зафиксировано, что колейность превышает предельно нормативные допуски.

Источник:

Дорога между большим мостом и ЗТБ,вот там действительно колейность,особенно участок сторону ЗТБ, после светофора на Солнечный.Однако там этого никто не замечает.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8787
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 11:17
#5
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Цитата:
Этому бордюру уже 5 лет

Ох...ть... АЖ ПЯТЬ ЛЕТ!
У меня во дворе бордюрам в следующем году будет юбилей - 40 ЛЕТ!
Ау, акимат, хочу новые, можно не гранитные... и не бордовые.... Обычные, но качественные. А не те, которые впарили на проспекте в 2017 году. Тут бы еще прокуратуре разобраться каким образом и кто пропихнул это ГЭ... что уже они в таком виде стоят. Должны же быть сертификаты, гарантия.
И снова будут страдать деревья... 5 лет назад с голыми порванными корнями стояли пол лета... теперь медленно, но верно засыхают лиственницы и березки вдоль проспекта.
Видимо задача похерить все, чтобы распилить бабло на новых, но мертвых.

Цитата:
vofkakst:
Абая практически каждый год где-нибудь, да латают.

А это такая акиматовская забава... каждые новый чинуш города должен оставить свой след на проспетке Абая... видимо это первый пунктик в их должностных обязанностях...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5545
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 11:22
#6
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При обычном бордюре на спецтехнику
насадки нельзя что ли одеть? А вот гранитные надо беречь. Просто удивительно!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8787
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 11:24
#7
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Цитата:
alex_60:
также как и "капремонт" 2017 года просто изуродовал вполне приличную до этого Абая.

Вот он "качество по-архимедовски"!
Я сразу после этой иллюзии ремонта писал о порнухе, которую состряпали. Фото правда не открываются, радикал заблокировали.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8787
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 11:30
#8
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Цитата:
«не ударить в грязь лицом перед многочисленными гостями».

Вся суть сущая наших чиновников... Накрасить губы и не помыть пятки.
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M
§ Mars
(Пользователи)
Регистрация:
13.09.22
Сообщений:
1
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 12:26
#9
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Ну что - любители чесать языком с дивана - погнали....))
Объявляю приз на лучшего лизуна бордюрной темы.
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
155
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 12:28
#10
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"Когда на скорости едешь..." это ж с какой скоростью вы ездите? с разрешенной надеюсь)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
668
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 12:46
#11
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И ещё кроме всех озвученных проблем, давайте поменяем уже СНИПы. наши бордюры. рассчитаны на ВАЗы , при том что большинство ездит на других машина, клиренс большинства седанов 14, в лучшем случае 15 см,а бордюры везде разной высоты, причём новые обычно выше старых, можно же отрегулировать этот вопрос
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1274
Re: "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут...
Отправлено: 05.10.22 - 12:54
#12
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Аж целый «Национальный центр качества дорожных активов» создали вон, оно как. Лучше бы сделали «центр по качественному строительству этих дорог». Как бы ни делали, дороги кривые, быстро ломаются и тд.
Ещё надо установить уголовную ответственность за порчу дорог, в том числе коммунальщиками.
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