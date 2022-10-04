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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 14:36
смотрю нато с гусями нет,
сбежало уже похоже,
скатертью дорога.
сбежало уже похоже,
скатертью дорога.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 21:31
Арестован организатор казахских "языковых патрулей"
В Казахстане суд отправил под арест на пять суток скандального блогера Диаса Кузаирова, известного своими "языковыми патрулями" и ненавистью ко всему русскому. Допрос с пристрастием для россиян в Казахстане. Скандальный блогер из Павлодара Диас Кузаиров – активист так называемых языковых патрулей – на этот раз устроил провокацию с расспросами о принадлежности Крыма и Донбасса. В качестве жертв выбрал тех, кто решил скрыться в Казахстане от частичной мобилизации.
Подобные выходки, идущие прямо вразрез с политикой главы государства, безусловно направлены на то, чтобы подорвать авторитет действующей власти. Разжигать пытаются по всем фронтам – межнациональные отношения, надуманные угрозы суверенитету страны. Главная задача – создать атмосферу недоверия и напряженности, для этого не гнушаются использовать любые средства.
В Казахстане суд отправил под арест на пять суток скандального блогера Диаса Кузаирова, известного своими "языковыми патрулями" и ненавистью ко всему русскому. Допрос с пристрастием для россиян в Казахстане. Скандальный блогер из Павлодара Диас Кузаиров – активист так называемых языковых патрулей – на этот раз устроил провокацию с расспросами о принадлежности Крыма и Донбасса. В качестве жертв выбрал тех, кто решил скрыться в Казахстане от частичной мобилизации.
Подобные выходки, идущие прямо вразрез с политикой главы государства, безусловно направлены на то, чтобы подорвать авторитет действующей власти. Разжигать пытаются по всем фронтам – межнациональные отношения, надуманные угрозы суверенитету страны. Главная задача – создать атмосферу недоверия и напряженности, для этого не гнушаются использовать любые средства.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 21:32
Вот такие в Казахстане нацики.
враги государства.
на форуме тоже есть.
"кузаировы".
надо строго наказывать.
иначе опять январь..
[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 07:20]
враги государства.
на форуме тоже есть.
"кузаировы".
надо строго наказывать.
иначе опять январь..
[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 07:20]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 21:36
Примечательно, что Павлодар в эти дни готовится к визиту президента Касым-Жомарта Токаева. В преддверии досрочных выборов главы государства, намеченных на ноябрь, он совершает турне по Казахстану, в рамках которого уже встретился с жителями Туркестана, Шымкента и Семея. В ходе этих встреч Токаев призвал проявить гостеприимство к приехавшим россиянам, а также предостерег от возможных попыток провокаций.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 21:37
Кузаиров – провокатор со стажем, разжиганием межнациональной розни занимается давно и осознано. Именно он в интервью с послом Украины обсуждал целесообразность "убийства русских".
Y
(Полноправные пользователи)
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- 822
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.22 - 00:22
[Исправлено: YESNO, 05.10.2022 - 01:03]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 822
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.22 - 00:33
[Исправлено: YESNO, 05.10.2022 - 01:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.22 - 00:36
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.22 - 09:12
говорят в Москве кур доят,
А коровы яйца несут.
по BBC передавали,точные данные
от шпионов нато с гусями..
А коровы яйца несут.
по BBC передавали,точные данные
от шпионов нато с гусями..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.22 - 09:43
цитата
//Украинский президент Владимир Зеленский предал национальные
интересы своей страны больше, чем все его предшественники вместе взятые
и «теперь лично курирует массовые убийства украинских граждан
и похороны украинской государственности».
Единственное на что наняли пана Зеленского обитатели заокеанского «Града на холме»,
так это на предательство интересов Украины и её народа ради победы
США над Россией — единственным естественным союзником славянского,
православного украинского народа
Не доверяют же Зеленскому в Белом доме и на Капитолии не за это,
а за то, что он предатель по натуре (такого там специально подбирали)»,
бежать ему уже «особо некуда», «разве что в плен, на милость победителей///
//Украинский президент Владимир Зеленский предал национальные
интересы своей страны больше, чем все его предшественники вместе взятые
и «теперь лично курирует массовые убийства украинских граждан
и похороны украинской государственности».
Единственное на что наняли пана Зеленского обитатели заокеанского «Града на холме»,
так это на предательство интересов Украины и её народа ради победы
США над Россией — единственным естественным союзником славянского,
православного украинского народа
Не доверяют же Зеленскому в Белом доме и на Капитолии не за это,
а за то, что он предатель по натуре (такого там специально подбирали)»,
бежать ему уже «особо некуда», «разве что в плен, на милость победителей///
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.22 - 12:04
вот пишут сегодня, что
//Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили
во время учений с США в ответ на ракетные испытания КНДР,
упала на полигоне вскоре после пуска.//
позорно как то.
в тоже время вчера
//Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии.
Баллистическая ракета преодолела около 4500 км и упала в Тихий океан.
Это достаточное расстояние, чтобы поразить американский остров Гуам,
если бы она летела по другой траектории.//
вот это класс.
здесь тоже все согласно плана.
//Сегодня в Казахстане на полигоне «Матыбулак» дан старт активной фазе командно-штабного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», специальных учений «Поиск-2022» и «Эшелон-2022».
[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 12:07]
//Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили
во время учений с США в ответ на ракетные испытания КНДР,
упала на полигоне вскоре после пуска.//
позорно как то.
в тоже время вчера
//Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии.
Баллистическая ракета преодолела около 4500 км и упала в Тихий океан.
Это достаточное расстояние, чтобы поразить американский остров Гуам,
если бы она летела по другой траектории.//
вот это класс.
здесь тоже все согласно плана.
//Сегодня в Казахстане на полигоне «Матыбулак» дан старт активной фазе командно-штабного учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», специальных учений «Поиск-2022» и «Эшелон-2022».
[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 12:07]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.22 - 12:48
Польский телеканал Polsat News назвал
президента России Владимира Путина
президентом Украины.
странно.
хотя да, сегодня подписан окончательный указ
о присоединении.
совпадение?
президента России Владимира Путина
президентом Украины.
странно.
хотя да, сегодня подписан окончательный указ
о присоединении.
совпадение?
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