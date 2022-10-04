Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 09:43

цитата

//Украинский президент Владимир Зеленский предал национальные

интересы своей страны больше, чем все его предшественники вместе взятые

и «теперь лично курирует массовые убийства украинских граждан

и похороны украинской государственности».

Единственное на что наняли пана Зеленского обитатели заокеанского «Града на холме»,

так это на предательство интересов Украины и её народа ради победы

США над Россией — единственным естественным союзником славянского,

православного украинского народа

Не доверяют же Зеленскому в Белом доме и на Капитолии не за это,

а за то, что он предатель по натуре (такого там специально подбирали)»,

бежать ему уже «особо некуда», «разве что в плен, на милость победителей///