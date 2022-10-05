Выскажу своё мнение, возможно оно ошибочно. вы просто уверили себя. что это РОССИЯ, и её величие не предпологает никакой критики, никакого осуждения её действий и как так РОССИЯ хотела наказать. а кто то осмеливается ещё сопротивляться Великой России, давно уже лапки бы сложили и легли кверху брюхом, может россия, тогда бы снисходительно потрепала бы по брюшку
А я выскожу своё мнение. Россия действительно великая страна и щедрая душа. Зная как в 90-е года славян выгоняли из Таджикистана, Узбекистана и всё равно приютила у себя кучу людей, дала им работу что б они кормили свои семьи, детей. Но у вы , добро не помнят. ( знаю по своей жене))
ну это Ваше мнение, не буду его оспаривать. Я в конце 90 х ездил в Ставрополье, останавливались у семьи. которая, уехала туда из Костаная. в начале 90х. У них сын, подросток, который родился у нас, но переехал практически в младенческом возрасте ,так для него Кустанай( именно так), это свет в окошке, рай на Земле. где живут только идеальные люди и переубедить его было невозможно. Насчёт. того что всё в России для беженцев сложилось супер, я бы поспорил, не в этом суть. Если они русские переехали на свою историческую Родину, то государство в меру своих сил обязано сделать всё . чтобы они чувствовали себя, как дома. И щедрая душа здесь абсолютно не при чём, это элементарная обязанность государства. ладно казахстан с оралманами не очень удачный пример. вспомним наших немцев и германия. тоже щедрая душа? тем более и В Германии и в России демографический кризис и приток свежей рабочей силы был очень кстати. тем более . что наши немцы. что русские(обьединяю всех славян. да и татар тоже)которые уехали от нас в большинстве своём были первоклассными специалистами
Да и ещё, если позволите. Про модное нынче слово руссофобия. я считаю. что её нет, нет страха русских, нет по большому счёту даже неприятия,русских как народа. как нации. Есть безусловно неприятие политики нынешних властей России. это да, но не забывайте, правители не вечны, власти приходят и уходят, а Россия как государство останется и русский народ никуда не денется. Сейчас Россия пытается строить свою страну в изоляции, практически от всего мира, как Япония в средние века, но ни у кого не получилось жить по отдельности. Китай и Индия, про которых говорят. что они союзники России, да нет, уж слишком разный менталитет, обычаи , традиции, как говорил ещё один нацист Р. Киплинг "Запад есть Запад, а Восток есть Восток и им никогда не сойтись вместе."Плюс ещё и глупые слова Александра 2, что у России есть только два союзника, Армия и Флот. которые как мантру повторяют многие российские политики, разве эти слова не отталкивают от нормального сотрудничества?
Vit: Допустим вы великий полководец Саба. Я тоже, но я сильней моложе и солдат больше, и есть всякие крутые военные приблуды. Я подхожу к вашей двери. Стучу и говорю в дверь, не хулиганьте а то голову оторву. Вы как поступите? Ну Марик начнёт уклонистами хаты сдавать прикрываясь волонтёрством а вы?
Цитата:
Vit: И позовёте на помощь таких же дебоширов из запада?
Дебоширов много развелось. Вот, ты точно простой как я, начал за квартиры, потом Запад приплёл, якобы они заступаются за одну страну, со всякими причудами и приблудами. Чёта, конспирология не очень срабатывает. Ну и оппоненты начали говорить за младших и старших братьев и.т.д.
В первую очередь на свои силы надеяться нужно. Если следовать твоей риторике, якобы кто сильный. тот и прав. Так, недавно руководство Китая заверило, что как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
Недавно отмечал, ты видимо в рейсе был, подробнее здесь:
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