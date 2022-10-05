"Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 05.10.22 - 10:45
По предварительным подсчетам, на замену бордюра потребуется 300 млн, на замену асфальта - около 1 млрд тенге. Акимат заказал экспертизу дорожного полотна, которая показала: из проверенных 6 км дороги в неудовлетворительном состоянии - 5 км. Читать новость
Не пора ли акимату начать требовать от подрядчиков качественную работу? Абая практически каждый год где-нибудь, да латают. А обещанный долговечный "бордюр с полным прокрасом" на деле оказался просто галочкой в смете. Пшик, одним словом. Лучше бы поубирали лишние и ненужные заборы вдоль дорог - местами одиноко стоящая секция забора кроме смеха и чувства стыда не вызывает абсолютно ничего И не мешало бы закрывать "окошки" с проводкой на столбах освещения...
//Последний раз капремонт производили в 2017 году.//
елки палки, пять лет прошло,но за эти пять лет недоделки так и не устранили.все эти нестыковки сочленений тротуаров,дорог, спусков, столбов,мусора строительного за бордюрами.. вот этого тоже Цитата:
vofkakst: И не мешало бы закрывать "окошки" с проводкой на столбах освещения...
за пять лет не закрыли проводку на столбах.
рс. вчера возле памятника Алтынсарину возле парка проходил, брусчатка просела прям перед памятником, волна,яма почти. до "капремонта" год назад вроде, все было ровно как и всегда в советское время. также как и "капремонт" 2017 года просто изуродовал вполне приличную до этого Абая.
Ох...ть... АЖ ПЯТЬ ЛЕТ! У меня во дворе бордюрам в следующем году будет юбилей - 40 ЛЕТ! Ау, акимат, хочу новые, можно не гранитные... и не бордовые.... Обычные, но качественные. А не те, которые впарили на проспекте в 2017 году. Тут бы еще прокуратуре разобраться каким образом и кто пропихнул это ГЭ... что уже они в таком виде стоят. Должны же быть сертификаты, гарантия. И снова будут страдать деревья... 5 лет назад с голыми порванными корнями стояли пол лета... теперь медленно, но верно засыхают лиственницы и березки вдоль проспекта. Видимо задача похерить все, чтобы распилить бабло на новых, но мертвых.
Цитата:
vofkakst: Абая практически каждый год где-нибудь, да латают.
А это такая акиматовская забава... каждые новый чинуш города должен оставить свой след на проспетке Абая... видимо это первый пунктик в их должностных обязанностях...
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