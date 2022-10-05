Отправлено: - 11:24

alex_60:

также как и "капремонт" 2017 года просто изуродовал вполне приличную до этого Абая.

Цитата:Вот он "качество по-архимедовски"!Я сразу после этой иллюзии ремонтао порнухе, которую состряпали. Фото правда не открываются, радикал заблокировали.