В населенных пунктах Донбасса идут восстановительные работы. В них задействованы и бригады строителей из всех российских регионов.Всего привлекут около 60 тысяч специалистов. Сейчас города и поселки республик готовят к зимнему сезону.Работа продолжается.
Эл-починно: В населенных пунктах Донбасса идут восстановительные работы. В них задействованы и бригады строителей из всех российских регионов.Всего привлекут около 60 тысяч специалистов.
Ниже по ссылке на восстановление украинских территории Конгресс США одобрил 350 миллиардов американских долларов. Ранее информация была, что и другие страны будут помогать, там сумма оговаривалась до 800 миллиардов долларов США.
Также ниже по ссылке на канале Майкла Наки Руслан Левиев отмечает, что ВСУ осуществляют контрнаступления на Запорожском и Херсонском направлениях. За г.Херсон тоже разговор идёт, посмотрим в ближайшее время, какая из противоборствующих сторон будет более эффективно действовать.
Ну и за возможное применения ядерного оружия, эксперт тоже отмечает. По большому счёту ядерный апокалипсис никому не нужен. Негативная реакция не только цивилизованных стран последует, но и всей мировой общественности. Тем более ранее отмечал. что Китай и Индия за скорейшее окончание конфликта, скорее всего экономические убытки имеют и.т.д.
А знаешь почему происходит то что происходит? Ваш любимый клоун оказался сыкуном. Вместо того что б проявить силу и сесть за стол переговоров с рф он отправил на войну пацанов зная что они погибнут. Потом начал прикрывался Западом зная что те рады будут войне с России. Вернее изначально начал войну с русским миром. С теми кто ему сделал карьеру и многим кучу сделали добро.
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