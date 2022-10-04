Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...

Отправлено: - 20:58

Вы только на "лицо" его гляньте, и всё станет ясно! Когда вы уже все исчезните в небытие, никчемные никому не нужные реформаторы! Вы реально для экономики что то сделалали? Да и не сделаете, для этого нужны глубокие знания политэкономии, а вы скорее болошаковец, этим всё сказано, вы созданы для развала!!!