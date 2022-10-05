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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
864
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.10.22 - 00:20
#6976
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В населенных пунктах Донбасса идут восстановительные работы. В них задействованы и бригады строителей из всех российских регионов.Всего привлекут около 60 тысяч специалистов. Сейчас города и поселки республик готовят к зимнему сезону.Работа продолжается.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3367
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.10.22 - 09:06
#6977
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Цитата:
Эл-починно:
В населенных пунктах Донбасса идут восстановительные работы. В них задействованы и бригады строителей из всех российских регионов.Всего привлекут около 60 тысяч специалистов.


Ниже по ссылке на восстановление украинских территории Конгресс США одобрил 350 миллиардов американских долларов. Ранее информация была, что и другие страны будут помогать, там сумма оговаривалась до 800 миллиардов долларов США.

Также ниже по ссылке на канале Майкла Наки Руслан Левиев отмечает, что ВСУ осуществляют контрнаступления на Запорожском и Херсонском направлениях. За г.Херсон тоже разговор идёт, посмотрим в ближайшее время, какая из противоборствующих сторон будет более эффективно действовать.

Ну и за возможное применения ядерного оружия, эксперт тоже отмечает. По большому счёту ядерный апокалипсис никому не нужен. Негативная реакция не только цивилизованных стран последует, но и всей мировой общественности. Тем более ранее отмечал. что Китай и Индия за скорейшее окончание конфликта, скорее всего экономические убытки имеют и.т.д.

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11518
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.10.22 - 09:18
#6978
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Цитата:
111:
А знаешь почему происходит то что происходит? Ваш любимый клоун оказался сыкуном. Вместо того что б проявить силу и сесть за стол переговоров с рф он отправил на войну пацанов зная что они погибнут. Потом начал прикрывался Западом зная что те рады будут войне с России. Вернее изначально начал войну с русским миром. С теми кто ему сделал карьеру и многим кучу сделали добро.
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