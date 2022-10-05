Отправлено: - 09:06

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В населенных пунктах Донбасса идут восстановительные работы. В них задействованы и бригады строителей из всех российских регионов.Всего привлекут около 60 тысяч специалистов.

Цитата:Ниже по ссылке на восстановление украинских территории Конгресс США одобрил 350 миллиардов американских долларов. Ранее информация была, что и другие страны будут помогать, там сумма оговаривалась до 800 миллиардов долларов США.Также ниже по ссылке на канале Майкла Наки Руслан Левиев отмечает, что ВСУ осуществляют контрнаступления на Запорожском и Херсонском направлениях. За г.Херсон тоже разговор идёт, посмотрим в ближайшее время, какая из противоборствующих сторон будет более эффективно действовать.Ну и за возможное применения ядерного оружия, эксперт тоже отмечает. По большому счёту ядерный апокалипсис никому не нужен. Негативная реакция не только цивилизованных стран последует, но и всей мировой общественности. Тем более ранее отмечал. что Китай и Индия за скорейшее окончание конфликта, скорее всего экономические убытки имеют и.т.д.Подробнее здесь: