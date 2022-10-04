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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 464 из 464«1...462463464
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:18
#6946
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Крым. 1988.

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17322
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:21
#6947
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Цитата:
111:
У меня температура? Ссылку давай..

Ты в трубку сегодня дул, прежде чем в интернет выйти?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:23
#6948
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Обязательная физкультура в садиках

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:24
#6949
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Цитата:
maxsaf:
Ты в трубку сегодня дул

Тебе скажи, куда я вдул, и тебе захочется..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:25
#6950
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Пицца в СССР

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:30
#6951
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На злобу дня..
Или двух недель..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:33
#6952
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Просто реклама..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:36
#6953
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Просто стакан..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:39
#6954
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А немцы, истинные немцы, с разумом у них все в порядке..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17322
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:45
#6955
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Цитата:
111:
А немцы, истинные немцы, с разумом у них все в порядке..

Напомни, за что твой дед получил "Героя советского союза" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17322
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:47
#6956
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Цитата:
111:
Тебе скажи, куда я вдул, и тебе захочется..

Хаты закончились - кухарку в аренду сдашь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:53
#6957
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Цитата:
maxsaf:
кухарку

Ах, а ведь захотел!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:53
#6958
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Информацию надо проверить, пока впервые увидел..



Кто то чттает Орду?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
858
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 22:53
#6959
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Цитата:
111:
Просто стакан..

Что только узнал? :lol: 111:

[Исправлено: Эл-починно, 04.10.2022 - 22:56]
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