Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанская ОПГ "заработала" 600 млн тенге на фиктивных талонах о техосмотре
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45227
Казахстанская ОПГ "заработала" 600 млн тенге на фиктивных талонах о техосмотре
Отправлено: 04.10.22 - 13:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане организованная преступная группировка получила незаконный доход на сумму в 600 млн тенге за счёт продажи водителям фиктивных талонов о прохождении техосмотра. Прежде чем преступников удалось разоблачить, они успели продать 350 тысяч поддельных документов.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11516
Re: Казахстанская ОПГ "заработала" 600 млн тенге на...
Отправлено: 04.10.22 - 13:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марат Ахметжанов добавил, что когда техосмотр передали в конкурентную среду, эта процедура в целом упростилась, и появились серьёзные коррупционные риски.

А когда ТО находилось в руках МВД, хоть одна машина проходила реальный тех осмотр? )) :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17940
Re: Казахстанская ОПГ "заработала" 600 млн тенге на...
Отправлено: 04.10.22 - 14:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
талонов сто лет уже нет.
еще бы раскопками занялись.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
966
Re: Казахстанская ОПГ "заработала" 600 млн тенге на...
Отправлено: 04.10.22 - 17:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"За последние четыре года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. В 2018 году доля таких машин составляла 6,3%, а в 2021 году – уже 3%. Это вызывает большое сомнение", – отметил министр.

Источник:


Так надо учитывать что убитых тазов стало на ного меньше благодаря программе утилизации. И по улицам Костаная ездят практически вполне новые машины.А по вопросу утильных авто с РФ учётом необходимо навести порядок
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
66
Re: Казахстанская ОПГ "заработала" 600 млн тенге на...
Отправлено: 04.10.22 - 22:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так надо учитывать что убитых тазов стало на ного меньше благодаря программе утилизации. И по улицам Костаная ездят практически вполне новые машины.А по вопросу утильных авто с РФ учётом необходимо навести порядок


...так кто вам этот утиль привалок сами его притащили и выть ненадо.Если прут значит пользуются спросом.Значит суждено ездить на тазах.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS