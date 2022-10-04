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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18631
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 18:45
#6916
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Ну наконец то..
Авто, скот, магазины, фирмы, деньги, все нужно для победы...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18631
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 18:48
#6917
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Куда бежать русским чемпионам патриотам?
Конечто же а США!


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18631
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 18:51
#6918
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Счастливая..
Статуя Свободы, как очищение от России..
Мобилизация коснулась всех..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18631
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 18:54
#6919
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Не золотые слова..

“Народ РФ по большей части умственно отсталый. Вместо мозга у него по большому счету только плавленый сырок. Если честно, я бы хотел жить в России, но в свете последних событий решил повременить и остаться в Испании”..


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