Отправлено: - 18:54

Не золотые слова..“Народ РФ по большей части умственно отсталый. Вместо мозга у него по большому счету только плавленый сырок. Если честно, я бы хотел жить в России, но в свете последних событий решил повременить и остаться в Испании”..