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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:09
Цитата:
Не договорятся. И с каждым днем все дальше от этой возможности. Ни те ни другие уступать не готовы ни на шаг. А договоренность где-то в середине. То есть уступать и тем и другим прийдется. Либо второй вариант - биться до последнего солдата. Так и будет скорее всего.
Vit:
И можно было договорится ещё . Но не хотели.
И можно было договорится ещё . Но не хотели.
Не договорятся. И с каждым днем все дальше от этой возможности. Ни те ни другие уступать не готовы ни на шаг. А договоренность где-то в середине. То есть уступать и тем и другим прийдется. Либо второй вариант - биться до последнего солдата. Так и будет скорее всего.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:42
Цитата:
Вот, Виталий ты наивный, договорится. Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим. Нормальные высказывания по твоему.
Здесь:
Vit:
Тогда не было ещё войны. И можно было договорится
Тогда не было ещё войны. И можно было договорится
Вот, Виталий ты наивный, договорится. Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим. Нормальные высказывания по твоему.
Здесь:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:46
Цитата:
Скорее всего он против войны, говорит во всеуслышание, типа мы такие, потому что такая риторика в тренде.
Kairat stayer:
Вот, Виталий ты наивный, договорится. Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим.
Вот, Виталий ты наивный, договорится. Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим.
Скорее всего он против войны, говорит во всеуслышание, типа мы такие, потому что такая риторика в тренде.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:50
Цитата:
Причем тут мои?
Этих убили российские войска, которые напали на Украину в 2014м.
Что не так?
Vit:
тоже радуйся как твои нацики
тоже радуйся как твои нацики
Причем тут мои?
Этих убили российские войска, которые напали на Украину в 2014м.
Что не так?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:54
Цитата:
То есть ты радуешься, что сейчас в данный момент, оккупанты убивают украинских детей, ты находишь этому оправдание?
На твоей совести конечно..
Vit:
На тоже радуйся как твои нацики убивали детей. Тогда не было ещё войны. И можно было
На тоже радуйся как твои нацики убивали детей. Тогда не было ещё войны. И можно было
То есть ты радуешься, что сейчас в данный момент, оккупанты убивают украинских детей, ты находишь этому оправдание?
На твоей совести конечно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:55
Цитата:
Он, скорее всего, как отметил выше, так шутит с иронией. Есть же нормальные люди, с чувством юмора, которые его поняли. Для меня не важно кто он, но свою позицию высказал, оригинально по своему-неординарно. Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Kairat stayer:
Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим. Нормальные высказывания по твоему.
Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим. Нормальные высказывания по твоему.
Он, скорее всего, как отметил выше, так шутит с иронией. Есть же нормальные люди, с чувством юмора, которые его поняли. Для меня не важно кто он, но свою позицию высказал, оригинально по своему-неординарно. Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:27
Он, скорее всего, как отметил выше, так шутит с иронией. Есть же нормальные люди, с чувством юмора, которые его поняли. Для меня не важно кто он, но свою позицию высказал, оригинально по своему-неординарно. Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д. ниже полное видео:
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 04.10.2022 - 13:30]
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д. ниже полное видео:
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 04.10.2022 - 13:30]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:31
Цитата:
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
Kairat stayer:
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д...
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д...
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:41
Цитата:
Цитата:
Ждём, надеюсь скоро так и будет!
Kairat stayer:
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д.
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д.
Ждём, надеюсь скоро так и будет!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:52
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как не вспомнишь недавнюю дискуссию, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: После объявления мобилизации, кроме альтернативных источников, другие ток-шоу транслируемые РФ посмотрел, предназначенные в основном для внутреннего потребителя. Как выше отметил, риторика особо не поменялась, Запад замёрзнет, можем повторить и.т.д.
Подробнее здесь:
Kairat stayer:
Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Цитата:
Kairat stayer:
говорит Европу нагнём как ранее и.т.д.
говорит Европу нагнём как ранее и.т.д.
Цитата:
Kairat stayer:
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
Как не вспомнишь недавнюю дискуссию, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: После объявления мобилизации, кроме альтернативных источников, другие ток-шоу транслируемые РФ посмотрел, предназначенные в основном для внутреннего потребителя. Как выше отметил, риторика особо не поменялась, Запад замёрзнет, можем повторить и.т.д.
Подробнее здесь:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:53
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:56
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 14:01
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 14:04
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 18:42
Золотые слова ..
«Если бы я им нравилась — это бы значило, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами»
«Если бы я им нравилась — это бы значило, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами»
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