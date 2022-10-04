Отправлено: - 15:13

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К тому же надо больше, потому что Кавказ решили не трогать

Цитата:Оба-на! не там ли авто ездили с громкоговорителями, чтобы все мужики мобилизационного возраста явились в военкомат? дербент - Кавказ? А главный чечен, чечен всех чеченов - там тоже норм подчистили, еще до мобилизации.У нас в Елани некуда девать мобиков - последних домой рассылают, и первых, без подготовки - на новые территории страны. там пройдут курс бойца