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200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
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