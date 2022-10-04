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40 кг пороха стали причиной взрыва в "Оружейной палате" в Костанае
40 кг пороха стали причиной взрыва в "Оружейной палате" в Костанае
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