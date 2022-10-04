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≡ 40 кг пороха стали причиной взрыва в "Оружейной палате" в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45226
40 кг пороха стали причиной взрыва в "Оружейной палате" в Костанае
Отправлено: 04.10.22 - 13:49
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Причину взрыва и последующего за ним пожара, в результате которого погибло четыре сотрудника оружейного магазина, назвали в Генеральной прокуратуре РК. Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва стало воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару.
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K
§ Kst458
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
29.08.21
Сообщений:
7
Re: 40 кг пороха стали причиной взрыва в "Оружейной...
Отправлено: 04.10.22 - 13:49
#1
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Что реально приобрёл порох для фасовки по банкам??? Это как? Ему насыпали 40 кг, типа расфасуешь сам? Фантастика)))
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Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
2
Re: 40 кг пороха стали причиной взрыва в "Оружейной...
Отправлено: 04.10.22 - 16:53
#2
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К сожалению правила техники безопасности, пишутся кровью. Игнорирование правил в угоду сокращения расходов для извлечение максимальной прибыли не совсем уместно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
966
40 кг пороха стали причиной взрыва в "Оружейной палате" в Костанае
Отправлено: 04.10.22 - 17:53
#3
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