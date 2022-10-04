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≡ ЦИК принял документы Мейрама Кажыкена для регистрации кандидатом в президенты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45226
ЦИК принял документы Мейрама Кажыкена для регистрации кандидатом в президенты
Отправлено: 04.10.22 - 16:40
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Документы Мейрама Кажыкена приняты для регистрации кандидатом в президенты. Его выдвинуло Республиканское объединение профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2833
Re: ЦИК принял документы Мейрама Кажыкена для регистрации...
Отправлено: 04.10.22 - 16:40
#1
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Сколько будет еще таких "технических" кандидатов на очередных выборах "без выбора"?
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