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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45226
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:00
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Суть - в том векторе трансформации (и намеренных спекуляций), когда от признанного, казалось бы, и совершенно очевидного сознание движется по жестко обозначенному пути к кульбитам, при которых борьба за очевидные благие цели, за Добро превращается во взращивание Зла.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
966
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:00
#1
Комментарий удален модератором.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
312
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:25
#2
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Мощно. Философски. Но не хватает смелости прямо назвать черное-черным, белое-белым. Только намеки для думающих. Но хоть намёки. Уже хорошо.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2909
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:38
#3
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
653
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 11:27
#4
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А может и хорошо. ведь Ю.Я. преподаватель, для преподавателя главное заставить студентов думать, анализировать и самостоятельно приходить к каким то выводам, а не размахивать чужими , навязанными кем то лозунгами и жупелами. Людей, которые разделили мир на чёрное и белое сейчас хватает и они абсолютно ничего не стесняются.
Беда в том , что у одних абсолютно белое, то у других абсолютно чёрное, и никаких полутонов. хотя в условиях войны , наверное так и должно быть
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
312
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 12:21
#5
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Цитата:
saba:
А может и хорошо

согласен
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 13:52
#6
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Грань..
На примере Гитлера..
А вот тов. бондаренко может сказать на примере этого года, кто перешел грань в войне Россия Украина?
И на кого намек в этой статье, где как бы сравнивается наше общество с Гитлером и его народом, перешедшим эту грань?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4274
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 03.10.22 - 02:35
#7
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[code]И на кого намек в этой статье, где как бы сравнивается наше общество с Гитлером и его народом, перешедшим эту грань?[code]
Совершенно открытым текстом написано: Гитлер и Судеты! Судетские немцы, проживавшие на территории Чехословакии, попросили фюрера о помощи, сказали, что их притесняют чехи и словаки. Гитлер аннексировал Судеты. И вот вся Германия рукоплещет Гитлеру за освобождение судетских немцев!
Аналогия сегодня - это присоединение Крыма, квазигосударств и захваченных областей Украины к РФ, которые не признаёт никто, кроме нескольких африканских государств.
Автор меня поразил данной статьёй! Браво!!!
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
51
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 15:51
#8
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То, что сталин убийца,это детское выражение. С его подачи истребили десятки миллионов. Оставить армию без офицеров. Такого ещё никогда и нигде не было.

[Исправлено: Salnik Anatoliy, 04.10.2022 - 16:02]
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
51
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:00
#9
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Автор приписывает Гитлеру сложные схемы воздействия на народ. На самом деле отравление хлором отключило множество мыслительных процессов. В таком случае вырывается патологическая одержимость. Послушайте его выступления. Равных по одержимости ничего не услышите. От хлора и простейшие, доступные по примитивности лозунги постоянно под пивом немцам. Ну и деньги от сионистов. От англосаксов оценивших уровень примитивности и действенности его лозунгов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
653
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:05
#10
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Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
820
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:18
#11
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Цитата:
saba:
Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?

Нет конечно . V&Z Победа Сиона . (ZION)
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
51
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:29
#12
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Цитата:
saba:Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?


Гитлеру давали деньги на изгнание евреев из Германии. Их переезд в другие страны сионисты заблокировали. Оставалась палестина. Так создавался Израиль. Для примера в США прибыл корабль с евреями. Его не приняли.Так же в концлагерях для евреев сионисты решали, кого на фронт, кого в расход. Исполнители известно нацисты.

[Исправлено: Salnik Anatoliy, 04.10.2022 - 16:30]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
820
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:34
#13
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
С его подачи истребили десятки миллионов.

Или все таки с подачи 5-ой колонны ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
820
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:37
#14
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Цитата:
Salnik Anatoliy:
Исполнители известно нацисты

И евреи тоже были среди них
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