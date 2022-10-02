Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…

Отправлено: - 11:27

А может и хорошо. ведь Ю.Я. преподаватель, для преподавателя главное заставить студентов думать, анализировать и самостоятельно приходить к каким то выводам, а не размахивать чужими , навязанными кем то лозунгами и жупелами. Людей, которые разделили мир на чёрное и белое сейчас хватает и они абсолютно ничего не стесняются.

Беда в том , что у одних абсолютно белое, то у других абсолютно чёрное, и никаких полутонов. хотя в условиях войны , наверное так и должно быть