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≡ 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45226
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 12:43
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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, сколько россиян прибыло на территорию Казахстана. Ахметжанов добавил, что ограничений для въезда граждан России не будет.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1012
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 15:13
#15
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Цитата:
111:
К тому же надо больше, потому что Кавказ решили не трогать

Оба-на! не там ли авто ездили с громкоговорителями, чтобы все мужики мобилизационного возраста явились в военкомат? дербент - Кавказ? А главный чечен, чечен всех чеченов - там тоже норм подчистили, еще до мобилизации.
У нас в Елани некуда девать мобиков - последних домой рассылают, и первых, без подготовки - на новые территории страны. там пройдут курс бойца
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
551
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 15:25
#16
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60 тысяч уклонистов осталось. Не густо. Через месяц уже все уедут назад.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
653
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 16:21
#17
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Цитата:
Мишаня:
там пройдут курс бойца

Мне какое то время назад года 3,4 назад. снилось как будто меня снова в армию забирают, я протестую. говорю, я там уже был, нет забрали. просыпался в холодном поту и не сказать, что плохо служил, что мне там сильно плохо было, как у всех. Однако наверное всё равно подсознание не хочет. туда где несвобода. а тут прямиком на войну
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1012
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 16:35
#18
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Цитата:
saba:

И мне раз в 3-4 года такое снится, хотя давно уже это было ))) Не просыпался, конечно. Но во сне было горько и обидно - что, кроме повторного призыва уже и служить некому? ДМБ-92. Вот призови меня без подготовки - я хз как стрелять. Впрочем ВУС у меня нестроевой
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
966
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 18:07
#19
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