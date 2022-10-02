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Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 45226
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:00
Суть - в том векторе трансформации (и намеренных спекуляций), когда от признанного, казалось бы, и совершенно очевидного сознание движется по жестко обозначенному пути к кульбитам, при которых борьба за очевидные благие цели, за Добро превращается во взращивание Зла.
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(Пользователи)
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- город Костанай
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- 966
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:00
Комментарий удален модератором.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:25
Мощно. Философски. Но не хватает смелости прямо назвать черное-черным, белое-белым. Только намеки для думающих. Но хоть намёки. Уже хорошо.
(Полноправные пользователи)
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- Кустанай
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 10:38
s
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 11:27
А может и хорошо. ведь Ю.Я. преподаватель, для преподавателя главное заставить студентов думать, анализировать и самостоятельно приходить к каким то выводам, а не размахивать чужими , навязанными кем то лозунгами и жупелами. Людей, которые разделили мир на чёрное и белое сейчас хватает и они абсолютно ничего не стесняются.
Беда в том , что у одних абсолютно белое, то у других абсолютно чёрное, и никаких полутонов. хотя в условиях войны , наверное так и должно быть
Беда в том , что у одних абсолютно белое, то у других абсолютно чёрное, и никаких полутонов. хотя в условиях войны , наверное так и должно быть
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 12:21
Цитата:
согласен
saba:
А может и хорошо
А может и хорошо
согласен
1
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 02.10.22 - 13:52
Грань..
На примере Гитлера..
А вот тов. бондаренко может сказать на примере этого года, кто перешел грань в войне Россия Украина?
И на кого намек в этой статье, где как бы сравнивается наше общество с Гитлером и его народом, перешедшим эту грань?
На примере Гитлера..
А вот тов. бондаренко может сказать на примере этого года, кто перешел грань в войне Россия Украина?
И на кого намек в этой статье, где как бы сравнивается наше общество с Гитлером и его народом, перешедшим эту грань?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4274
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 03.10.22 - 02:35
[code]И на кого намек в этой статье, где как бы сравнивается наше общество с Гитлером и его народом, перешедшим эту грань?[code]
Совершенно открытым текстом написано: Гитлер и Судеты! Судетские немцы, проживавшие на территории Чехословакии, попросили фюрера о помощи, сказали, что их притесняют чехи и словаки. Гитлер аннексировал Судеты. И вот вся Германия рукоплещет Гитлеру за освобождение судетских немцев!
Аналогия сегодня - это присоединение Крыма, квазигосударств и захваченных областей Украины к РФ, которые не признаёт никто, кроме нескольких африканских государств.
Автор меня поразил данной статьёй! Браво!!!
Совершенно открытым текстом написано: Гитлер и Судеты! Судетские немцы, проживавшие на территории Чехословакии, попросили фюрера о помощи, сказали, что их притесняют чехи и словаки. Гитлер аннексировал Судеты. И вот вся Германия рукоплещет Гитлеру за освобождение судетских немцев!
Аналогия сегодня - это присоединение Крыма, квазигосударств и захваченных областей Украины к РФ, которые не признаёт никто, кроме нескольких африканских государств.
Автор меня поразил данной статьёй! Браво!!!
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 15:51
То, что сталин убийца,это детское выражение. С его подачи истребили десятки миллионов. Оставить армию без офицеров. Такого ещё никогда и нигде не было.
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 04.10.2022 - 16:02]
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 04.10.2022 - 16:02]
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:00
Автор приписывает Гитлеру сложные схемы воздействия на народ. На самом деле отравление хлором отключило множество мыслительных процессов. В таком случае вырывается патологическая одержимость. Послушайте его выступления. Равных по одержимости ничего не услышите. От хлора и простейшие, доступные по примитивности лозунги постоянно под пивом немцам. Ну и деньги от сионистов. От англосаксов оценивших уровень примитивности и действенности его лозунгов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 653
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:05
Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:18
Цитата:
Нет конечно . V&Z Победа Сиона . (ZION)
saba:
Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
Нет конечно . V&Z Победа Сиона . (ZION)
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:29
Цитата:
Гитлеру давали деньги на изгнание евреев из Германии. Их переезд в другие страны сионисты заблокировали. Оставалась палестина. Так создавался Израиль. Для примера в США прибыл корабль с евреями. Его не приняли.Так же в концлагерях для евреев сионисты решали, кого на фронт, кого в расход. Исполнители известно нацисты.
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 04.10.2022 - 16:30]
saba:Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
Деньги от сионистам фашистам? я ослышался?
Гитлеру давали деньги на изгнание евреев из Германии. Их переезд в другие страны сионисты заблокировали. Оставалась палестина. Так создавался Израиль. Для примера в США прибыл корабль с евреями. Его не приняли.Так же в концлагерях для евреев сионисты решали, кого на фронт, кого в расход. Исполнители известно нацисты.
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 04.10.2022 - 16:30]
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:34
Цитата:
Или все таки с подачи 5-ой колонны ?
Salnik Anatoliy:
С его подачи истребили десятки миллионов.
С его подачи истребили десятки миллионов.
Или все таки с подачи 5-ой колонны ?
Юрий БОНДАРЕНКО: Антиовертон, или Скольжение по перилам…
Отправлено: 04.10.22 - 16:37
Цитата:
И евреи тоже были среди них
Salnik Anatoliy:
Исполнители известно нацисты
Исполнители известно нацисты
И евреи тоже были среди них
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