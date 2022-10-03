Ранее по телевизору показывали, что НАТО, каких-то боевых гусей разработало.
Как, нейтральная сторона, не участвующая в противостоянии, наблюдаем далее. Думал НАТО прислали боевых гусей, оказывается нет.
Отмечают, что к ракетным системам Хаймерс поступили боеприпасы повышенной летальности, модификации М30А1, в боеголовке которого, вокруг взрывчатого заряда уложены 180 000 микро-шариков для поражения пехоты, радаров. легко бронированной техники и.т.д. Ранее отмечал, что Хаймерсы эффективны, боеголовки наводятся со спутника, точно и чётко в цель.
Отмечают, что США готова ежемесячно выделять 1,5 миллиарда долларов на вооружение Украине, также Линд-лиз заработает. Скоро, точнее 12 октября текущего года очередная встреча в Рамштайне, по счёту шестая. Летом различные настоящие, а не диванные военные эксперты отмечали, что у россиян 20 кратное преимущество в артиллерии и боеприпасах к ним. В общем посмотрим, как далее будут развиваться события.
В открытом доступе помещены характеристики, каждая ракета более 100 000 долларов США стоит, в зависимости от года выпуска:
M30A1
Вместо кассетной боеголовки применена альтернативная боеголовка. Её боевая часть снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance) от компании Orbital ATK ((в последствии — Northrop Grumman Innovation Systems). Для снаряжения боевой части используется взрывчатое вещество PBXN-110 (88 % массы составляет октоген. Остальное — полимерное связующее, пластификатор, и стабилизатор. Скорость детонации — 8330 м/с), Вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов. Дальность применения — от 15 до 84 км. Круговое вероятное отклонение — 7 метров. Производится с 2015 года. Реактивный снаряд M30A1 на девяносто процентов унифицирован с снарядом M31.
Миллиардер предлагает 1.заново провести референдумы на освобожденных в ходе спецоперации территориях, но уже под наблюдением ООН 2. оставить Крым частью России, как это было с 1783 года и "до ошибки Хрущева", 3.предоставить полуострову гарантии водоснабжения, 4. нейтральный статус Украины.
По словам Маска, завершение противостояния Москвы и Киева с высокой долей вероятности именно таким и будет, вопрос лишь в том, сколько людей до этого погибнут
alex_60: Миллиардер предлагает 1.заново провести референдумы на освобожденных в ходе спецоперации территориях, но уже под наблюдением ООН 2. оставить Крым частью России, как это было с 1783 года и "до ошибки Хрущева", 3.предоставить полуострову гарантии водоснабжения, 4. нейтральный статус Украины. По словам Маска, завершение противостояния Москвы и Киева с высокой долей вероятности именно таким и будет, вопрос лишь в том, сколько людей до этого погибнут
Таокй план мог бы осуществится где-нибудь в 2014 Там да А сейчас после стольких убитых уже нет Маск явно не понимает тему по которой вещает Теперь только полная деоккупация Украинских территорий занятых Россией И проведение референдумов под защитой ООН на Кавказе,Татарстане и Якутии о независимости А там уже может и остальные республики подтянуться Война этим и закончится Жалко что кучу людей перед этим погибнет итог то будет один Россия развалиться
alex_60: 8 ноября выборы в сенат в штатах, придут республиканцы,похерят все эти лендлизы
Республиканцы самые ястребы в США начинавшие большинство воин Явно видно что Алекс не разбирается в Америке от слова совсем Сейчас они под видом социалки придут к власти А потом развяжут войну против России Так что вашим лучше не расслабляться)
кое кто в политике вообще не секет смотрю. также как и во во многом другом правда. Трамп со своей бандой будут делать все наоборот. из принципа, за то над ними издевались демократы. внутренние проблемы будет решать,Китаю противостоять. тем более он секретный сотрудник.. с 1996 года, когда побывал в Москве на концерте певицы Тины Тернер, после которого помог исполнительнице вылечиться от простуды с помощью водки.. так как билеты на концерт Тины Тернер уже распроданы, он согласился посмотреть ее выступление, сидя на ступеньках возле сцены.
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