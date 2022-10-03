Отправлено: - 13:41

alex_60:

Миллиардер предлагает 1.заново провести референдумы на освобожденных в ходе спецоперации территориях, но уже под наблюдением ООН 2. оставить Крым частью России, как это было с 1783 года и "до ошибки Хрущева", 3.предоставить полуострову гарантии водоснабжения, 4. нейтральный статус Украины. По словам Маска, завершение противостояния Москвы и Киева с высокой долей вероятности именно таким и будет, вопрос лишь в том, сколько людей до этого погибнут

Цитата:Таокй план мог бы осуществится где-нибудь в 2014Там даА сейчас после стольких убитых уже нетМаск явно не понимает тему по которой вещаетТеперь только полная деоккупация Украинских территорий занятых РоссиейИ проведение референдумов под защитой ООН на Кавказе,Татарстане и Якутии о независимостиА там уже может и остальные республики подтянутьсяВойна этим и закончитсяЖалко что кучу людей перед этим погибнет итог то будет одинРоссия развалиться