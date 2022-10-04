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200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45224
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 12:43
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, сколько россиян прибыло на территорию Казахстана. Ахметжанов добавил, что ограничений для въезда граждан России не будет.
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Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 12:43
147 тысяч перепугов назад уехало? чет быстро
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 12:53
Цитата:
А версия того, что это транзитный поток - вам не позволяет склад ума?
лимон:
А версия того, что это транзитный поток - вам не позволяет склад ума?
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 12:58
Получилось почти триста тысяч, еще немного въедут..
В России тоже не собрали еще столько..
Интересно, кто вперед, мы или Путин насобирает три сотни?
В России тоже не собрали еще столько..
Интересно, кто вперед, мы или Путин насобирает три сотни?
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:02
Цитата:
Насобирал Путин уже, лишних рассылают по домам.
111:
В России тоже не собрали еще столько.. Интересно, кто вперед, мы или Путин насобирает три сотни?
В России тоже не собрали еще столько.. Интересно, кто вперед, мы или Путин насобирает три сотни?
Насобирал Путин уже, лишних рассылают по домам.
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:08
Цитата:
Нет, не все области выполнили план..
К тому же надо больше, потому что Кавказ решили не трогать.
Мишаня:
Насобирал Путин уже, лишних рассылают по домам
Насобирал Путин уже, лишних рассылают по домам
Нет, не все области выполнили план..
К тому же надо больше, потому что Кавказ решили не трогать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11516
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:14
А сколько при мобилизации в Украине уехало?
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:20
Кто едет в Турцию, те не отмечаются в миграционке, их где то тысяч 70.
У меня вторая партия отъезжает в Турцию, там с ВНЖ вроде хорошо.
У меня вторая партия отъезжает в Турцию, там с ВНЖ вроде хорошо.
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:22
А вот Якуты в Костанай дернули, дом нашли на земле.
Жены, дети, и язык с ними практически одинаков, говорили что они азиаты, не верил..
Едят жеребят сырыми..
Я думал одни казахи едят лошадей..
Все таки русская культура, такая разная..
Жены, дети, и язык с ними практически одинаков, говорили что они азиаты, не верил..
Едят жеребят сырыми..
Я думал одни казахи едят лошадей..
Все таки русская культура, такая разная..
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:45
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13100
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:47
Цитата:
Нет они думают что россияне просто к нам заехали покушали в маке и обратно на мобилизацию поперлись Цитата:
Мужчин там разворачивали на границе
Уехали женщины и дети
Или ты российских мужиков с украинскими детьми сравниваешь?))
Мишаня:
А версия того, что это транзитный поток - вам не позволяет склад ума?
А версия того, что это транзитный поток - вам не позволяет склад ума?
Нет они думают что россияне просто к нам заехали покушали в маке и обратно на мобилизацию поперлись Цитата:
Vit:
А сколько при мобилизации в Украине уехало?
А сколько при мобилизации в Украине уехало?
Мужчин там разворачивали на границе
Уехали женщины и дети
Или ты российских мужиков с украинскими детьми сравниваешь?))
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:58
Цитата:
дыа? ваш склад может расскажет откуда ж такой транзит россиян?
Мишаня:
дыа? ваш склад может расскажет откуда ж такой транзит россиян?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17935
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 14:27
ну вьехали- выехали.
в чем проблема то.
с рюкзаками ,чемоданами уже не видно.
виски, пиво в рабочее время никто не покупает.
в чем проблема то.
с рюкзаками ,чемоданами уже не видно.
виски, пиво в рабочее время никто не покупает.
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 15:05
Комментарий проходит проверку.
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 15:08
Комментарий проходит проверку.
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