Отправлено: - 13:47

Мишаня:

А версия того, что это транзитный поток - вам не позволяет склад ума?

Vit:

А сколько при мобилизации в Украине уехало?

Цитата:Нет они думают что россияне просто к нам заехали покушали в маке и обратно на мобилизацию поперлись Цитата:Мужчин там разворачивали на границеУехали женщины и детиИли ты российских мужиков с украинскими детьми сравниваешь?))