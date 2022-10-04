Отправлено: - 13:12

Марат Ахметжанов добавил, что когда техосмотр передали в конкурентную среду, эта процедура в целом упростилась, и появились серьёзные коррупционные риски.

Цитата:А когда ТО находилось в руках МВД, хоть одна машина проходила реальный тех осмотр? ))