Отправлено: - 12:14

lavprof:

не знаю, в чем проблема, но при попытке оставить коммент с выражением "ncalayer'ом" - выскакивала ошибка "invalid query", удалив часть с апострофом "'ом" - комментарий был успешно оставлен (было несколько попыток) не знаю, может стечение каких-то обстоятельств)

[Исправлено: Rexyn, 29.09.2022 - 12:17]

Цитата:Скорее всего, скрипт при обработке текста сообщения воспринимает апостроф как часть php-кода, и обрабатывает как код, поэтому возникает ошибка.P.S. для того, чтобы понять ошибку, надо ее воспроизвести. И потом уже спрашивать программиста. Но мне пока не удалось добиться этой ошибки)