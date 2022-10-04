Не договорятся. И с каждым днем все дальше от этой возможности. Ни те ни другие уступать не готовы ни на шаг. А договоренность где-то в середине. То есть уступать и тем и другим прийдется. Либо второй вариант - биться до последнего солдата. Так и будет скорее всего.
Kairat stayer: Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим. Нормальные высказывания по твоему.
Он, скорее всего, как отметил выше, так шутит с иронией. Есть же нормальные люди, с чувством юмора, которые его поняли. Для меня не важно кто он, но свою позицию высказал, оригинально по своему-неординарно. Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Он, скорее всего, как отметил выше, так шутит с иронией. Есть же нормальные люди, с чувством юмора, которые его поняли. Для меня не важно кто он, но свою позицию высказал, оригинально по своему-неординарно. Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д. ниже полное видео:
Kairat stayer: Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
Цитата:
Kairat stayer: говорит Европу нагнём как ранее и.т.д.
Цитата:
Kairat stayer: Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
Как не вспомнишь недавнюю дискуссию, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: После объявления мобилизации, кроме альтернативных источников, другие ток-шоу транслируемые РФ посмотрел, предназначенные в основном для внутреннего потребителя. Как выше отметил, риторика особо не поменялась, Запад замёрзнет, можем повторить и.т.д.
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