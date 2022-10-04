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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 461 из 461«1...459460461
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:09
#6901
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Цитата:
Vit:
И можно было договорится ещё . Но не хотели.

Не договорятся. И с каждым днем все дальше от этой возможности. Ни те ни другие уступать не готовы ни на шаг. А договоренность где-то в середине. То есть уступать и тем и другим прийдется. Либо второй вариант - биться до последнего солдата. Так и будет скорее всего.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3365
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:42
#6902
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Цитата:
Vit:
Тогда не было ещё войны. И можно было договорится


Вот, Виталий ты наивный, договорится. Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим. Нормальные высказывания по твоему.

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3365
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:46
#6903
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот, Виталий ты наивный, договорится. Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим.


Скорее всего он против войны, говорит во всеуслышание, типа мы такие, потому что такая риторика в тренде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:50
#6904
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Цитата:
Vit:
тоже радуйся как твои нацики

Причем тут мои?
Этих убили российские войска, которые напали на Украину в 2014м.
Что не так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:54
#6905
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Цитата:
Vit:
На тоже радуйся как твои нацики убивали детей. Тогда не было ещё войны. И можно было

То есть ты радуешься, что сейчас в данный момент, оккупанты убивают украинских детей, ты находишь этому оправдание?
На твоей совести конечно..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3365
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:55
#6906
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Цитата:
Kairat stayer:
Если из Гиоргиевского зала говорят так, типа всех победим, всех ограбим и всё будет как мы любим. Нормальные высказывания по твоему.


Он, скорее всего, как отметил выше, так шутит с иронией. Есть же нормальные люди, с чувством юмора, которые его поняли. Для меня не важно кто он, но свою позицию высказал, оригинально по своему-неординарно. Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3365
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:27
#6907
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Он, скорее всего, как отметил выше, так шутит с иронией. Есть же нормальные люди, с чувством юмора, которые его поняли. Для меня не важно кто он, но свою позицию высказал, оригинально по своему-неординарно. Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.

Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д. ниже полное видео:

Здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 04.10.2022 - 13:30]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3365
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:31
#6908
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Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д...


Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3365
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:41
#6909
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!


Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, оказывается он не шутит, говорит Европу нагнём как ранее и.т.д.


Ждём, надеюсь скоро так и будет!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3365
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:52
#6910
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Цитата:
Kairat stayer:
Пропаганда отмечает, якобы так думает более 80% населения РФ.


Цитата:
Kairat stayer:
говорит Европу нагнём как ранее и.т.д.


Цитата:
Kairat stayer:
Всё, точно европейцам скоро кирдык будет!


Как не вспомнишь недавнюю дискуссию, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: После объявления мобилизации, кроме альтернативных источников, другие ток-шоу транслируемые РФ посмотрел, предназначенные в основном для внутреннего потребителя. Как выше отметил, риторика особо не поменялась, Запад замёрзнет, можем повторить и.т.д.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:53
#6911
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Мда уж..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 13:56
#6912
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Ну и пир во время чумы продолжается..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 14:01
#6913
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Начинается..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 14:04
#6914
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Когда у тебя единственный друг..

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