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≡ 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45224
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 12:43
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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, сколько россиян прибыло на территорию Казахстана. Ахметжанов добавил, что ограничений для въезда граждан России не будет.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1441
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 12:43
#1
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147 тысяч перепугов назад уехало? чет быстро
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1011
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 12:53
#2
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Цитата:
лимон:

А версия того, что это транзитный поток - вам не позволяет склад ума?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 12:58
#3
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Получилось почти триста тысяч, еще немного въедут..
В России тоже не собрали еще столько..
Интересно, кто вперед, мы или Путин насобирает три сотни?
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1011
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:02
#4
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Цитата:
111:
В России тоже не собрали еще столько.. Интересно, кто вперед, мы или Путин насобирает три сотни?

Насобирал Путин уже, лишних рассылают по домам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:08
#5
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Цитата:
Мишаня:
Насобирал Путин уже, лишних рассылают по домам

Нет, не все области выполнили план..
К тому же надо больше, потому что Кавказ решили не трогать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11516
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:14
#6
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А сколько при мобилизации в Украине уехало?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:20
#7
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Кто едет в Турцию, те не отмечаются в миграционке, их где то тысяч 70.
У меня вторая партия отъезжает в Турцию, там с ВНЖ вроде хорошо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:22
#8
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А вот Якуты в Костанай дернули, дом нашли на земле.
Жены, дети, и язык с ними практически одинаков, говорили что они азиаты, не верил..
Едят жеребят сырыми..
Я думал одни казахи едят лошадей..
Все таки русская культура, такая разная..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18624
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 13:45
#9
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А как же авто, неужели из нельзя было продать как то?



[Исправлено: 111, 04.10.2022 - 13:46]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13100
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:47
#10
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Цитата:
Мишаня:
А версия того, что это транзитный поток - вам не позволяет склад ума?

Нет они думают что россияне просто к нам заехали покушали в маке и обратно на мобилизацию поперлись Цитата:
Vit:
А сколько при мобилизации в Украине уехало?

Мужчин там разворачивали на границе
Уехали женщины и дети
Или ты российских мужиков с украинскими детьми сравниваешь?))
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1441
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 13:58
#11
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Цитата:
Мишаня:

дыа? ваш склад может расскажет откуда ж такой транзит россиян?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17935
Re: 200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали -...
Отправлено: 04.10.22 - 14:27
#12
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ну вьехали- выехали.
в чем проблема то.
с рюкзаками ,чемоданами уже не видно.
виски, пиво в рабочее время никто не покупает.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1011
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 15:05
#13
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1011
200 тысяч россиян въехали в Казахстан, 147 тысяч выехали - МВД
Отправлено: 04.10.22 - 15:08
#14
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