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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.22 - 13:17
#2506
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее

:lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.22 - 13:45
#2507
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее по телевизору показывали, что НАТО, каких-то боевых гусей разработало.


Ниже сюжет про боевых гусей, летучих мышей, рептилии и.т.д.

Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 08:29
#2508
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Ранее по телевизору показывали, что НАТО, каких-то боевых гусей разработало.

Как, нейтральная сторона, не участвующая в противостоянии, наблюдаем далее. Думал НАТО прислали боевых гусей, оказывается нет.

Отмечают, что к ракетным системам Хаймерс поступили боеприпасы повышенной летальности, модификации М30А1, в боеголовке которого, вокруг взрывчатого заряда уложены 180 000 микро-шариков для поражения пехоты, радаров. легко бронированной техники и.т.д. Ранее отмечал, что Хаймерсы эффективны, боеголовки наводятся со спутника, точно и чётко в цель.

Отмечают, что США готова ежемесячно выделять 1,5 миллиарда долларов на вооружение Украине, также Линд-лиз заработает. Скоро, точнее 12 октября текущего года очередная встреча в Рамштайне, по счёту шестая. Летом различные настоящие, а не диванные военные эксперты отмечали, что у россиян 20 кратное преимущество в артиллерии и боеприпасах к ним. В общем посмотрим, как далее будут развиваться события.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 08:44
#2509
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Цитата:
Kairat stayer:
вокруг взрывчатого заряда уложены 180 000 микро-шариков для поражения пехоты, радаров. легко бронированной техники и.т.


не надо брехать.
уже разьяснили что эти снаряды с шариками для уничтожения детских садов и школ,
для убийств мирного населения,детей, стариков,для их массового уничтожения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 08:46
#2510
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8 ноября выборы в сенат в штатах,
придут республиканцы,похерят все эти лендлизы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
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Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 08:50
#2511
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Цитата:
alex_60:
не надо брехать.


Выше. же отметил:

Цитата:
Kairat stayer:
В общем посмотрим, как далее будут развиваться события.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 08:56
#2512
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В открытом доступе помещены характеристики, каждая ракета более 100 000 долларов США стоит, в зависимости от года выпуска:

M30A1

Вместо кассетной боеголовки применена альтернативная боеголовка. Её боевая часть снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance) от компании Orbital ATK ((в последствии — Northrop Grumman Innovation Systems). Для снаряжения боевой части используется взрывчатое вещество PBXN-110 (88 % массы составляет октоген. Остальное — полимерное связующее, пластификатор, и стабилизатор. Скорость детонации — 8330 м/с), Вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов. Дальность применения — от 15 до 84 км. Круговое вероятное отклонение — 7 метров. Производится с 2015 года. Реактивный снаряд M30A1 на девяносто процентов унифицирован с снарядом M31.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 10:47
#2513
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Цитата:
Kairat stayer:
Думал НАТО прислали боевых гусей, оказывается нет.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 10:49
#2514
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//он с нато в обнимку ложится,
он с нато по утру встает.//(с)
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§ alex_60
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Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 12:17
#2515
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Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок .
после этого засмеялся и спросил-мне куда идти?
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§ alex_60
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24.05.18
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.22 - 12:30
#2516
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Илон Маск , его план.

Миллиардер предлагает
1.заново провести референдумы на освобожденных в ходе спецоперации территориях, но уже под наблюдением ООН
2. оставить Крым частью России, как это было с 1783 года и "до ошибки Хрущева",
3.предоставить полуострову гарантии водоснабжения,
4. нейтральный статус Украины.

По словам Маска, завершение противостояния Москвы и Киева с высокой долей
вероятности именно таким и будет, вопрос лишь в том,
сколько людей до этого погибнут
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