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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:09
#6901
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Цитата:
Vit:
И можно было договорится ещё . Но не хотели.

Не договорятся. И с каждым днем все дальше от этой возможности. Ни те ни другие уступать не готовы ни на шаг. А договоренность где-то в середине. То есть уступать и тем и другим прийдется. Либо второй вариант - биться до последнего солдата. Так и будет скорее всего.
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