Отправлено: - 12:09

Vit:

И можно было договорится ещё . Но не хотели.

Цитата:Не договорятся. И с каждым днем все дальше от этой возможности. Ни те ни другие уступать не готовы ни на шаг. А договоренность где-то в середине. То есть уступать и тем и другим прийдется. Либо второй вариант - биться до последнего солдата. Так и будет скорее всего.