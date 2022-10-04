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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 460 из 461«1...458459460461»
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 01:09
#6886
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Цитата:
111:
Хм.. Ну покажи, как по твоему..

Как то так:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 01:11
#6887
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Цитата:
bgb:
Труселя все замарадёрили освободители!

То есть труселя все таки были? А из-за чего тогда гос. переворот начался?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 01:39
#6888
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Цитата:
maxsaf:
так:

Ну..
Сказать можно все..
А по сути?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 02:01
#6889
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Цитата:
111:
Сказать можно все.. А по сути?

По сути - тоже можно)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11513
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 10:32
#6890
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Потихоньку ломают ваших любимых нацистов.


[Исправлено: Vit, 04.10.2022 - 09:34]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 10:45
#6891
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Цитата:
Vit:
Потихоньку ломают ваших любимых нацистов.

Виталий, ну ты , извини, если нужно на вы, я перейду. Почему нацисты? Вчера , смотрел Соловьева, даже там с удивлением сказали, что 90 % населения, которое осталось в Украине. выступает за защиту своей , так называемой Родины. ты можешь себе такое представить, говорят уже бывшая Украина, как бы ты поступил. если бы сказали бывший Казахстан? Вопрос, у меня есть свои засланные казачки, в Украине, это мой одноклассник и мои дети из Орлёнка, ни разу не слышал от них, каких то нацистских вещей, более того , когда Руслан. один из моих питомцев, сказал Слава Украине. я его всерьёз поругал, сказал, что это лозунг ОУНа, теперь они так не говорят. а я сам сейчас готов это сказать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
650
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 10:52
#6892
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Да и вчера, у Соловьева, украинский социолог Копатько, он тоже в оппозиции к Киеву, озвучил цифры оп эмиграции из Украины. После 24 февраля, выехало только в страны Европы 7.3 миллиона человек. внутренняя миграция 3.1 миллиона человек, это больше 10 миллионов человек просто бросили свои дома и убежали куда нибудь. а ведь дома то лучше?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 11:13
#6893
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Цитата:
Vit:
Потихоньку ломают

Радоваться просто смертям, на войне, довольно таки глупое занятие..
Что принесет радость от убийства?
Ничего, если у тебя нет садистких наклонностей.
Радоваться надо выполненным задачам, которые должны быть выполнены..
Ну и Кременая, или Сватово, это задача ближайшего времени перед украинцами.
Российские войска не выполнили опять задачу удержать Лиман и побежали с позором..
Вот и всё..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 11:31
#6894
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Путин запретил все украинское..
Наверно точно шизофрения..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11513
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 11:31
#6895
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Цитата:
111:

А когда нацики радовались убивая людей в Одессе, это норм? А когда бомбили 8 лет на ровном месте мирных людей, это норм? И много, много ещё чего. И когда они начали ответку получать, все сразу заплакали, нас бьют помогите.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 11:32
#6896
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Цитата:
Vit:
А когда нацики радовались

Ты себя ставишь на один уровень с нацистами?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 11:35
#6897
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Цитата:
Vit:
когда нацики радовались убивая людей в

Радуйся убитым, чего уж..
Даже помогу..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 11:37
#6898
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Радуйтесь.
Тем более что их российские военные сбросили сюда..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18608
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 11:41
#6899
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Гойда, Смерть всем!



Кстати чей клич Гойда?
Не наемников и убийц?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11513
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.10.22 - 12:04
#6900
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На тоже радуйся как твои нацики убивали детей. Тогда не было ещё войны. И можно было договорится ещё . Но не хотели.
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Страница 460 из 461«1...458459460461»
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