Отправлено: - 10:45

Vit:

Потихоньку ломают ваших любимых нацистов.

Цитата:Виталий, ну ты , извини, если нужно на вы, я перейду. Почему нацисты? Вчера , смотрел Соловьева, даже там с удивлением сказали, что 90 % населения, которое осталось в Украине. выступает за защиту своей , так называемой Родины. ты можешь себе такое представить, говорят уже бывшая Украина, как бы ты поступил. если бы сказали бывший Казахстан? Вопрос, у меня есть свои засланные казачки, в Украине, это мой одноклассник и мои дети из Орлёнка, ни разу не слышал от них, каких то нацистских вещей, более того , когда Руслан. один из моих питомцев, сказал Слава Украине. я его всерьёз поругал, сказал, что это лозунг ОУНа, теперь они так не говорят. а я сам сейчас готов это сказать.