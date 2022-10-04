Виталий, ну ты , извини, если нужно на вы, я перейду. Почему нацисты? Вчера , смотрел Соловьева, даже там с удивлением сказали, что 90 % населения, которое осталось в Украине. выступает за защиту своей , так называемой Родины. ты можешь себе такое представить, говорят уже бывшая Украина, как бы ты поступил. если бы сказали бывший Казахстан? Вопрос, у меня есть свои засланные казачки, в Украине, это мой одноклассник и мои дети из Орлёнка, ни разу не слышал от них, каких то нацистских вещей, более того , когда Руслан. один из моих питомцев, сказал Слава Украине. я его всерьёз поругал, сказал, что это лозунг ОУНа, теперь они так не говорят. а я сам сейчас готов это сказать.
Да и вчера, у Соловьева, украинский социолог Копатько, он тоже в оппозиции к Киеву, озвучил цифры оп эмиграции из Украины. После 24 февраля, выехало только в страны Европы 7.3 миллиона человек. внутренняя миграция 3.1 миллиона человек, это больше 10 миллионов человек просто бросили свои дома и убежали куда нибудь. а ведь дома то лучше?
Радоваться просто смертям, на войне, довольно таки глупое занятие.. Что принесет радость от убийства? Ничего, если у тебя нет садистких наклонностей. Радоваться надо выполненным задачам, которые должны быть выполнены.. Ну и Кременая, или Сватово, это задача ближайшего времени перед украинцами. Российские войска не выполнили опять задачу удержать Лиман и побежали с позором.. Вот и всё..
А когда нацики радовались убивая людей в Одессе, это норм? А когда бомбили 8 лет на ровном месте мирных людей, это норм? И много, много ещё чего. И когда они начали ответку получать, все сразу заплакали, нас бьют помогите.
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