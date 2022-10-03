Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 08:29

Ранее по телевизору показывали, что НАТО, каких-то боевых гусей разработало.



Как, нейтральная сторона, не участвующая в противостоянии, наблюдаем далее. Думал НАТО прислали боевых гусей, оказывается нет.



Отмечают, что к ракетным системам Хаймерс поступили боеприпасы повышенной летальности, модификации М30А1, в боеголовке которого, вокруг взрывчатого заряда уложены 180 000 микро-шариков для поражения пехоты, радаров. легко бронированной техники и.т.д. Ранее отмечал, что Хаймерсы эффективны, боеголовки наводятся со спутника, точно и чётко в цель.



Отмечают, что США готова ежемесячно выделять 1,5 миллиарда долларов на вооружение Украине, также Линд-лиз заработает. Скоро, точнее 12 октября текущего года очередная встреча в Рамштайне, по счёту шестая. Летом различные настоящие, а не диванные военные эксперты отмечали, что у россиян 20 кратное преимущество в артиллерии и боеприпасах к ним. В общем посмотрим, как далее будут развиваться события.