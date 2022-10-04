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≡ «Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45221
«Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 04:21
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Жительница села Заречного Валерия ГОВАР учится в магистратуре в КРУ на ветеринара. Уже почти 8 лет изучает немецкий язык, работает репетитором. Чтобы закрепить свои знания, отправилась в Германию и несколько раз проходила языковые курсы. Как у нее это получилось - в материале «НГ».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5543
Re: «Здесь я чувствую себя по-настоящему свободной»
Отправлено: 04.10.22 - 04:21
#1
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Теперь выясняется эти факельные шествия, наколки свастики на теле и нацистские одежды оказались обычной шуткой и на Украине вообще нет нацизма, мол предвзято к этому отнеслись из-за чего сейчас идёт война.
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