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Жительница села Заречного Валерия ГОВАР учится в магистратуре в КРУ на ветеринара. Уже почти 8 лет изучает немецкий язык, работает репетитором. Чтобы закрепить свои знания, отправилась в Германию и несколько раз проходила языковые курсы. Как у нее это получилось - в материале «НГ».