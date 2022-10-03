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≡ Реновация по-костанайски - Планы строительства нового микрорайона стали причиной беспокойства жителей частного сектора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45221
Реновация по-костанайски - Планы строительства нового микрорайона стали причиной беспокойства жителей частного сектора
Отправлено: 03.10.22 - 21:54
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Общественные слушания с участием владельцев домов и квартир по ул. Садовая, Комарова, Сералина, Хакимжанова, Джангильдина, Элеваторная провели в СШ № 21. В этом районе ТОО «Инвест Кост» собирается строить многоэтажные и малоэтажные жилые дома.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6810
Re: Реновация по-костанайски - Планы строительства нового...
Отправлено: 03.10.22 - 21:54
#1
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Земли мало в Кустанае ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18601
Re: Реновация по-костанайски - Планы строительства нового...
Отправлено: 03.10.22 - 21:59
#2
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Тоже охота купить в том районе сейчас хату..
Новое есть новое..
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2214
Реновация по-костанайски - Планы строительства нового микрорайона стали причиной беспокойства жителей частного сектора
Отправлено: 03.10.22 - 22:33
#3
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Что-то ни слова про снос 5-ти этажного многоквартирного дома по Сералина 34, где был советский магазин Достык. На его месте судя по генплану П-образная в плане группа домов. Или генплан не соответствует факту? :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 03.10.2022 - 22:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18601
Реновация по-костанайски - Планы строительства нового микрорайона стали причиной беспокойства жителей частного сектора
Отправлено: 03.10.22 - 23:34
#4
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Цитата:
Нурбанчик:
Или генплан не соответствует факту?

Да, как и с аэропортом Внуково..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5543
Re: Реновация по-костанайски - Планы строительства нового...
Отправлено: 04.10.22 - 03:48
#5
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всю жизнь живи в своем укладе, делай ремонт и всячески пытаешьс облагородить, а тут приходят люди и нарушают покой. Неужели земли мало для вашего генплана, что надо беспокоить простых людей
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