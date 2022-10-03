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≡ МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45220
МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории Украины
Отправлено: 03.10.22 - 18:01
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что ОДКБ не будет участвовать в российско-украинского конфликте, так как это не входит в зону ответственности организации
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17921
Re: МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории...
Отправлено: 03.10.22 - 18:01
#1
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а что кто просил казахов?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17921
Re: МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории...
Отправлено: 03.10.22 - 18:02
#2
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если не просили, зачем тогда говорить об этом,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17921
Re: МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории...
Отправлено: 03.10.22 - 18:02
#3
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логики нет никакой.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
856
Re: МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории...
Отправлено: 03.10.22 - 18:07
#4
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Ничего удивительного, если уже Государство с ошибками пишет -
//что ОДКБ не будет участвовать в российско-украинского конфликте.//
правильнее наверное всё же было бы в Российско-Украинском, а не украинского.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
856
Re: МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории...
Отправлено: 03.10.22 - 18:10
#5
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Кстати в конце статьи правильно написали - //Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", – сказал он.//
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13094
Re: МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории...
Отправлено: 03.10.22 - 20:41
#6
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Цитата:
alex_60:
если не просили, зачем тогда говорить об этом,

Басе просили
Точнее утверждали
Им и ответ
Цитата:
Эл-починно:
Ничего удивительного, если уже Государство с ошибками пишет

Нг уже государство?)
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4274
Re: МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории...
Отправлено: 04.10.22 - 01:05
#7
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Цитата:
alex_60:
а что кто просил казахов?

Я смотрю, ты в каждой бочке затычка?
РК высказало свою позицию. Если топишь за Рашу - иди добровольцем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17311
МИД: ОДКБ не будет участвовать в конфликте на территории Украины
Отправлено: 04.10.22 - 01:13
#8
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Цитата:
bgb:
Если топишь за Рашу - иди добровольцем.

А разве ограничение по возрасту сняли?
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